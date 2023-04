Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina: Castrovilli torna da titolare, fuori Milenkovic, Amrabat e Gonzalez

Consueta abitudine per Italiano dopo le soste per le Nazionali e out tutti i reduci dalle gare di questa sosta, da Milenkovic ad Amrabat e Gonzalez. A centrocampo torna da titolare però Castrovilli, che comporrà il reparto con Mandragora e Bonaventura, davanti invece Saponara da esterno. Queste le scelte ufficiali di Inzaghi e Italiano:

INTER: Onana, Bastoni, Acerbi, Darmian, Dumfries, Brozovic, Barella, Mkhitaryan, Gosens, Correa, Lukaku.

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Quarta, Igor, Biraghi, Mandragora, Bonaventura, Castrovilli, Ikoné, Cabral, Saponara.