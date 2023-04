Le formazioni ufficiali di Monza-Fiorentina: Saponara e Kouame nel tridente d’attacco con Cabral, fuori Gonzalez. Torna Amrabat a centrocampo

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato le sue scelte di formazione per la partita di oggi in casa del Monza. Al centro della difesa ci sono Milenkovic e Martinez Quarta, mentre a centrocampo torna Amrabat che completa il trio con Barak e Mandragora. Doppia sorpresa in attacco, dove tornano Saponara e Kouame sugli esterni a completare il tridente con Cabral. Parte dalla panchina Gonzalez. Nel Monza sul fronte offensivo invece c’è Mota e non Petagna.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Saponara; Cabral.