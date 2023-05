Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: Duncan a centrocampo, a sinistra tocca a Terzic. Torna titolare Sottil

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto quale undici mandare in campo contro il Napoli. In difesa ci sono Milenkovic e Igor, a sinistra gioca Terzic e non Biraghi. A centrocampo Duncan compone il duo con Amrabat. In attacco ci sono Sottil e Gonzalez con Bonaventura a supporto dell’unica punta Jovic.

Nel Napoli gioca invece titolare l’ex portiere viola Gollini.

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Oliveira; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic.