Le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: confermato il turnover totale. Kouame punta, Jovic out. Ci sono Sottil e Saponara

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, Confermato l’ampio turnover per Italiano che schiera Cerofolini in porta, linea di difesa a quattro con Venuti, Quarta, Igor e Terzic. In mediana ci sono Mandragora e Duncan, mentre davanti a loro sulla trequarti il trio Sottil, Barak, Saponara. Unica punta Kouame.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Quarta, Igor, Terzic; Duncan, Mandragora; Sottil, Barak, Saponara; Kouame.

TORINO (3-4-2-1): Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria.