Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: torna Quarta in difesa e Odriozola si riprende la fascia destra. In attacco ci sono Callejon e Saponara

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha fatto le sue scelte di formazione per la gara allo stadio ‘Friuli’ contro l’Udinese. Torna Martinez Quarta in difesa con Milenkovic, a destra c’è Odriozola. A centrocampo conferma per Duncan con Torreira e Bonaventura. In attacco con Vlahovic ci sono Callejon e Saponara, con quest’ultimo che va sostituire nel tridente lo squalificato Gonzalez. Nell’Udinese c’è Beto in attacco con Pussetto che va in panchina.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Beto, Deulofeu.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.