Le FORMAZIONI UFFICIALI di Venezia-Fiorentina: giocano Igor e Amrabat. In attacco con Vlahovic ci sono Sottil e Callejon, Nico Gonzalez in panchina

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro il Venezia, nella partita che chiude l’ottava giornata di Serie A. Un match importantissimo per la squadra viola, che potrebbe proiettarsi al quarto posto al pari della Roma in caso di vittoria.

Per tentare l’impresa Italiano si affida a Terracciano in porta, al posto dell’infortunato Dragowski. Davanti a lui la linea difensiva sarà formata da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo confermate le ipotesi della vigilia, con Amrabat in cabina di regia e Bonaventura e Duncan mezz’ali. Sorpresa infine in attacco, dove insieme a Vlahovic ci saranno Sottil e Callejon; panchina iniziale, dunque, per Nico Gonzalez.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Fiorentina:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan, Bonaventura; Sottil, Vlahovic, Callejon. All. Vincenzo Italiano

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Paolo Zanetti