Le FORMAZIONI UFFICIALI di Verona-Fiorentina: Terzic al posto di Biraghi, out Milenkovic e Bonaventura. In attacco fiducia a Cabral

Calcio d’inizio alle 18.30 per Hellas Verona–Fiorentina, gara di fondamentale importanza per i viola onde evitare di venire risucchiati nelle zone pericolose della classifica. Per provare a vincerla Vincenzo Italiano ripropone Terracciano in porta, davanti a lui una difesa a quattro composta da Dodò, Martinez Quarta, Igor e Terzic.

A centrocampo ci sarà Amrabat in cabina di regia, supportato da Mandragora e l’ex Barak. Davanti fiducia a Cabral dopo i gol contro Empoli e Braga, con ai suoi lati Nico Gonzalez e Ikonè.

FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA (3-4-3): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lasagna, Ngonge, Lazovic. All. Zaffaroni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora, Barak; Gonzalez, Cabral, Ikonè. All. Italiano.