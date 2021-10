Le improbabili alternative tattiche a Vlahovic: da Kokorin a Gonzalez, comunque vada sarebbe una toppa

La realtà è presto detta, la Fiorentina ha iniziato la sua stagione con 2 consapevolezze: da un lato di non avere il rinnovo di Vlahovic in mano e dall’altro di non avere una reale alternativa al serbo. Da un lato l’ingenua volontà di voler puntare ancora su Kokorin, dall’altro l’idea magari che Nico Gonzalez possa adattarsi: queste almeno le due opzioni presentate da La Nazione. Il russo ha messo insieme appena 26 minuti tra vari spezzoni, l’argentino invece dà il meglio di sé quando gioca ovviamente sulla fascia: comunque vada, se di Vlahovic si dovesse fare a meno entro gennaio, sarebbe una scomoda toppa.