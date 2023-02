Le insidie per gli ottavi arrivano da Londra e dalla Spagna. Occhio anche all’Az Alkmaar e al Nizza. Più tranquille le trasferte… lontane

Sulle pagine de La Nazione in edicola stamani, si legge il commento alle possibili avversarie della Fiorentina agli ottavi di Conference League dopo il passaggio del turno contro il Braga. Az Alkmaar, Djurgarden, Istanbul Basaksehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal e West Ham sono le squadre che giocheranno l’andata in trasferta (9 marzo) ed il ritorno in casa (16 marzo). La Fiorentina pescherà una di queste.

Probabilmente il Villarreal è la squadra più forte, anche se non sta facendo una grandissima stagione essendo al nono posto della Liga. Peggio sta facendo il West Ham, terzultimo in Premier League. Centro classifica anche per il Nizza in Francia, mentre in Olanda sta ben figurando l’Az Alkmaar. Preferibile una squadra come gli svedesi del Djurgarden, lo Slovan Bratislava ed i turchi del Sivasspor. Questi ultimi inferiori al Basaksehir, già incontrati ai gironi ma con la possibilità di un nuovo confronto già agli ottavi.