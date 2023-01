Le lacune di settembre acuite dagli infortuni: un mercato di soli “rientri” non può bastare alla Fiorentina

“Su Ranieri ci puntiamo e poi il centrale lo può fare anche Mandragora”. “La Fiorentina ha fuori 3 cavalli importanti come Sottil, Gonzalez e Castrovilli, saranno loro i colpi di mercato”. Queste alcune delle battute salienti di Daniele Pradè in tema completamento della rosa, tra inizio settembre e fino 2022, a conclusione della sessione estiva e a premessa di quella invernale. Indubbiamente i 3 su citati rappresentano valori importanti, se non fosse che uno ha una convalescenza di 10 mesi alle spalle, un altro non si è ancora visto mentre l’argentino… è tutto fuorché un pezzo intoccabile della rosa.

Ecco allora che, al netto delle parole di circostanza in ‘calcese’, le lacune che la Fiorentina aveva a inizio settembre continua ad averle oggi, a maggior ragione per gli infortuni che hanno colpito Quarta e Cabral. I centrali di fatto sono 2+1 mentre davanti c’è il solo Jovic oltre all’adattato Kouame (5 reti in 2). E tutto ciò a prescindere da ciò che ne sarà di Gonzalez, che aprirebbe un’altra falla macroscopica in caso di partenza. La legge del riciclo è un po’ il filo conduttore di molte strategie viola degli ultimi mesi, ora però non può bastare perché il riciclabile è già stato riciclato tutto sommato… con un occhio alle liste, sembrerebbe proprio necessaria qualche piccola integrazione.