Le lodi di Italiano a Terzic e una trattativa con il Bologna che non s’ha da fare

In conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha speso belle parole per Aleksa Terzic dopo la sua buona prestazione contro la Sampdoria. Impegno, dedizione e spirito di sacrificio, questi i pregi sottolineati dall’allenatore viola, che ha rimarcato come i rumors di mercato sul serbo, siano appunto solo rumors. La Fiorentina lo vuole tenere almeno fino a giugno, questo era chiaro.

Terzic, dal canto suo, vuole giocare e avere minuti. L’interesse del Bologna è ancora vivo, ma la trattativa è molto difficile. Nonostante il suo contratto andrà in scadenza nel 2024 e la firma sembra ancora lontana, le possibilità che Terzic lasci Firenze già a gennaio sono poche. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.