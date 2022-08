Le mani di Terracciano nella notte più importante della storia recente della Fiorentina

Se la Fiorentina è riuscita ad uscire dallo stadio di Enschede con un pareggio e a raggiungere la fase a gironi di Conference League, deve buona parte del merito a Pietro Terracciano. A San Pietro, com’è stato ribattezzato nelle ultime ore più o meno scherzosamente da compagni di squadra e tifosi.

L’ultima parata, quella al 97’ sul colpo di testa da pochi metri di Zerrouki, è stata semplicemente sensazionale. “Terracciano come Zoff”, ha urlato uno scatenato Massimo Marianella in telecronaca. Un paragone forse esagerato, ma che certifica il valore dell’intervento del portiere viola.

La sua partita non può però essere ridotta soltanto a quello: Terracciano si è dimostrato sempre attento e sicuro, in fase di uscita – sia alta che bassa – ma anche opponendosi ai tentativi avversari. Una prestazione importante anche per la lotta per una maglia con Pierluigi Gollini, anche se l’intenzione di Vincenzo Italiano – almeno per il momento – pare essere quella non scegliere un unico titolare ma di alternare i due tra campionato e Conference League.