Le manovre anche in porta: La Fiorentina potrebbe decidere di intercettare il malumore di Cragno

Ci sono manovre che riguardano anche il portiere in casa Fiorentina? Secondo La Nazione, la risposta a questa domanda è affermativa.

Senza dubbio rivedere il prestito di Gollini (con l’Atalanta) non sarà semplice, ma la Fiorentina potrebbe seriamente decidere di intercettare il malumore di Cragno (che non gioca a Monza) e riproporre al Cagliari una trattativa che in estate non è decollata.

Cragno piace e piacerebbe al club viola e a Italiano, si legge ancora sul giornale cittadino.