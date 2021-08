Le mosse della Fiorentina per non rimanere scoperta. Gradimento viola per Kean (anche in prestito). Ma la candidatura più accreditata è un’altra

In attesa di capire che piega possa prendere la faccenda Dusan Vlahovic, la Fiorentina sta anche lavorando per evitare di rimanere scoperta in caso di partenza del proprio centravanti.

La candidatura più accreditata resta sempre quella di Gianluca Scamacca, che il club neroverde valuta sui 30 milioni di euro.

Trova conferma anche il gradimento viola per Moise Kean che potrebbe arrivare anche in prestito dall’Everton.

Più defilato resta invece Andrea Belotti, i cui rapporti col Torino non sono propriamente idilliaci in questo momento.