Le motivazioni extra di cui necessita Terzic: per crescere e in ottica contratto

Alla sua quarta stagione in Italia, Aleksa Terzic ha trovato finalmente la sua via di crescita, affermandosi e rubando minuti a Biraghi. Non certo abbastanza da poter essere soddisfatto o in reale competizione con il capitano ma nelle rotazioni il serbo ci è entrato con maggior vigoria, sfruttando anche la Conference ma soprattutto le difficoltà dei due terzini destri, che gli hanno aperto uno spazio inatteso a piede invertito. Italiano ha bisogno di lui ma soprattutto la Fiorentina ha bisogno di non perderlo: per questo trovargli spazio anche oggi nel derby può avere più di una utilità. Non ultima anche quella del contratto, che va in scadenza al 2024: in estate mancherà un anno e se la società viola ci vuole puntare in prospettiva, sarà costretta a dargli qualche garanzia dal punto di vista tecnico.