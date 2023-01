Le nostre PAGELLE: Barak è il re di coppe della Fiorentina, Gonzalez entra e fa in tempo a far impazzire Murillo. Jovic, poco di nuovo sotto il sole

Gollini: 5,5 Viene messo in difficoltà da un calcio d’angolo e per poco la Fiorentina non prende rete. Diversi errori, ma è coraggioso nel tuffarsi e rimediare ad un eccesso di sicurezza di Amrabat nei pressi della sua porta.

Dodô: 5,5 Tutti continuavano ad aspettarsi e a pretendere di più da lui, sia in fase offensiva che anche di copertura. L’unica vera occasione della Samp nasce con un buco dalla sua parte.

Martinez Quarta: 6 La fascia di capitano e una bella botta sul ginocchio, tutto in una sera in cui per la difesa della Fiorentina, almeno fino a quando è rimasto in campo, ha regnato la pura e semplice ordinaria amministrazione. Milenkovic: 6,5 Ottima chiusura nel finale a bloccare l’unica azione degna di nota della Samp nel corso del secondo tempo.

Ranieri: 6 La Coppa Italia gli dà l’opportunità di rivedere il campo dopo lungo tempo…e la Sampdoria gli regala pochi grattacapi e la possibilità di vivere una serata tranquilla.

Terzic: 6 Ha molto spazio e ne approfitta per inserirsi con continuità, mettendo dentro qualche pallone interessante. Biraghi: SV.

Amrabat: 6 Trotterella, trotterella e questo girellare gli fa bene perché deve recuperare posizione e condizione. Talvolta eccede in sicurezza e in giocate, ma questo già lo sapevamo. Bonaventura: SV.

Duncan: 7 Recupera e riparte, taglia e cuce, l’uomo ovunque della Fiorentina. E sforna anche un paio di assist davvero pregevoli che meritavano di essere sfruttati meglio.

Ikone: 5,5 A tratti dinamico, a tratti impegnato a tenere il pallone dentro al campo, a tratti assente. Un andamento da montagne russe che però è poco utile alla causa (almeno in questa serata).

Barak: 7 E’ il re di coppe della Fiorentina. Dopo le tre reti in Conference mette il suo sigillo sulla Coppa Italia. Ed è l’unico giocatore della squadra ad aver segnato in tutte le competizioni (ovviamente finora). Una sua girata al volo e i viola si regalano i quarti di finale contro il Torino. Castrovilli: SV.

Kouame: 6 Fa diverse cose buone fino al tiro in porta. Controllo palla, punizioni guadagnate, fin lì ok, ma pecca nelle conclusioni a rete.

Jovic: 5 Poco di nuovo sotto il sole (o meglio alla luce dei fari). Tocca in tutto due palloni veri nei 70 minuti giocati e qui ci sarebbe da aprire un bel dibattito sul fatto di chi siano le responsabilità per questo. Fa un bel tocco sotto e mette la sfera dentro sull’uscita del portiere: tutti fermi, c’è un suo fuorigioco di partenza anche se la dinamica dell’azione sarebbe da rivedere con attenzione. Poco dopo ha una palla buona che più buona non si può, ma mette fuori a due passi dalla porta avversaria. Stavolta non ci sarebbe stato l’offside a rompere le uova del paniere però… Gonzalez: 6,5 Fa in tempo ad entrare e far impazzire Murillo, giustamente espulso. Gli è mancato l’impatto giusto di testa, altrimenti avrebbe timbrato il cartellino anche stasera. Che a nessuno salti in mente l’idea di venderlo, grazie.

Italiano: 6 Il minimo sindacale. Passare il turno era vitale per la Fiorentina, un’occasione da sfruttare appieno. E la qualificazione alla fine è arrivata ma in una serata che non è di certo memorabile per il gioco messo in mostra dalla squadra.