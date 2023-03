Le nostre PAGELLE: Cabral come occupa tutto il fronte offensivo, quanto fa la convinzione. Dodô chilometri e assist. Jovic entra e chiude la gara

Terracciano: 7 conclusione al volo di Giroud nel primo tempo troppo centrale per impensierirlo. Nel secondo tempo si erge a protagonista con un paio di interventi di livello su testa di Giroud e imbucata di Hernandez.

Dodô: 7 Prende finalmente coraggio e comincia a macinare chilometri sulla fascia. Tanto da ritrovarsi anche in condizione di calciare a rete e impegnare Maignan. Pennella un pallone perfetto per la testa di Jovic che raddoppia. Una prestazione della stessa portata di quella fatta vedere contro il Napoli.

Martinez Quarta: 6,5 Si perde Giroud in una circostanza nel primo tempo, poi stop. Lasciato da solo contro due avversari non può impedire la rete di Hernandez.

Igor: 7 Per una sera abbiamo rivisto lo stesso centrale roccioso dell’anno scorso, con l’eccezione di un piazzamento in marcatura sbagliato su Ibrahimovic. Peccato davvero veniale al cospetto di quanto fatto prima e dopo.

Biraghi: 6 Qualche spazio lasciato dietro, compensato da qualche buon inserimento. Una serata da sufficienza per il capitano viola. Ranieri: 6 compito portato a casa.

Bonaventura: 6,5 Si ritrova sui piedi l’occasione buona per battere Maignan, ma è lento nel controllare palla in mezzo all’area e il rimpallo seguente fa schizzare il pallone lontano dal giocatore. Ne viene fuori un tocco debole verso la porta avversaria che permette a Tomori di recuperare e salvare sulla linea. Al di là di questo episodio il suo contributo fatto di tecnica e copertura totale del campo c’è anche stavolta.

Amrabat: 6,5 convincente nel ruolo di the wall della mediana. Barak: SV.

Mandragora: 6,5 Mette una bella palla per Bonaventura che però spreca. Fa davvero un grande lavoro per limitare Bennacer, impedendogli la costruzione dal basso che tanto piace a lui e al Milan.

Ikone: 6,5 Falla una giocata giusta, ti prego, falla una giocata giusta ti prego…A forza di dirglielo dalla tribuna, l’ha fatta per davvero, sverniciando Tomori e facendosi affossare in area di rigore rossonera. Quando ha spazi come stasera, dovrebbe sfruttarli meglio.

Cabral: 7 Non è solo cresciuto sotto rete, ma anche per come occupa tutto il fronte offensivo. Difende palla bene e rifinisce pure. Avere più convinzione nei propri mezzi, aiuta eccome. Jovic: 7 Entra ed impegna subito il portiere avversario con un bel colpo di testa. Alla seconda incornata però non c’è niente da fare per Maignan

Gonzalez: 7 Scruta le mosse di Maignan fino all’ultimo istante lo vede andare sulla sinistra (dalla sua visuale) e allora piazza il pallone di là. Rigore da manuale e 1-0. Ma la sua partita non è solo il tiro dal dischetto. E’ corsa impegno e addirittura anche utili ripiegamenti difensivi. Sottil: SV.

Italiano: 7 Anche l’unica mossa che sembrava sbagliata, ovvero togliere dal campo cabral, alla fine si è rivelata giusta perché chi lo ha sostituito ha imbucato la porta rossonera e ha chiuso la partita.