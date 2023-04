Le nostre PAGELLE: Cabral non si ferma più…e perché dovrebbe farlo? A Quarta gli manca solo di pulirvi casa. Gonzalez e un rigore con vista Colosseo

Terracciano: 7 Deve allungarsi su un diagonale velenoso di Tsadjout, un tocco a togliere la palla dall’angolo non visto però da arbitro e guardalinee. Deve attendere praticamente un tempo per intervenire ancora su un destro piuttosto centrale di Dessers. Ma è su Buonaiuto al 60′ che è assolutamente straordinario: respinta d’istinto su una conclusione ravvicinata dell’avversario.

Dodô: 6,5 Presidio della destra buono specialmente nel secondo tempo quando guadagna metri.

Martinez Quarta: 7 Chiude ogni più piccolo buco dietro. Imposta il pallone come un centrocampista di qualità e arriva anche a concludere verso la porta avversaria. Che cosa volete che faccia di più? Vi deve pure pulire in casa?

Igor: 6 Dopo un primo tempo per lui assolutamente tranquillo, va in difficoltà contro Dessers e la sua velocità. Ci mette un po’ per riassestarsi.

Biraghi: 6 Assist sì, per il gol di Cabral, ma la vera rarità è che lo sforna crossando di destro. Palla perfetta per la testa del brasiliano e Fiorentina sull’1-0. Il sinistro invece è da registrare: calcia in curva una palla piuttosto comoda servitagli da Barak

Barak: 6 Un primo tempo straripante dal punto di vista atletico e tecnico. Per i centrocampisti della Cremonese è impossibile stargli dietro. Calo drastico nella ripresa con alcune giocate che non convincono Italiano. Bonaventura: 6 Presenza ed esperienza. Buono per congelare il pallone.

Amrabat: 6,5 A dispetto di qualche tunnel di troppo subito, è sempre molto difficile da superare.

Mandragora: 6,5 Equilibratore del centrocampo e del gioco viola. Castrovilli: SV.

Ikone: 5,5 In molti momenti della gara gli mancano lucidità per fare la giocata giusta o mira per colpire, anche da buona posizione. Difficilmente efficace nell’uno contro uno. Brekalo: SV.

Cabral: 7 Non si ferma più o almeno non dà l’impressione di volerlo fare. Allo Zini aveva già segnato in campionato e ha deciso di fare il bis in un’altra serata importante. Aiwu gli impedisce di festeggiare la doppietta, parandogli un tiro che era destinato ad entrare in porta. Jovic: SV.

Gonzalez: 6,5 Si divora il 2-0 con un colpo di testa da non più di tre metri dalla porta avversaria, centrando il portiere della Cremo, anche se la posizione sarebbe stata da rivedere. Cerca il rigore, ma Mariani non glielo concede forse per un contatto troppo ‘cercato’ dall’argentino. Quando gli si presenta l’occasione di colpire dagli undici metri è semplicemente perfetto, spiazzando il portiere avversario, una rete che porta la Fiorentina a due passi dal Colosseo.

Italiano: 6,5 Missione compiuta in trasferta, con un primo tempo brillante anche se poco prolifico da parte di una Fiorentina che concretizza solo con Cabral. Ci mette un po’ però nel reagire alle mosse di Ballardini e per venti minuti nella ripresa i viola soffrono un po’. Ma la finale adesso è dietro l’angolo.