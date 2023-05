Le nostre PAGELLE: Castrovilli e un sentito ringraziamento a Becao. Bonaventura è così, se gli lasci spazio sei finito (ma è incomprensibile il rosso ricevuto). Cerofolini amuleto

Cerofolini: 6 E’ un amuleto nel senso che finora ha giocato due partite e non ha preso nemmeno un gol. Interventi, pochi e di ordinaria amministrazione. Tanta fortuna sul colpo di testa di Vivaldo che aveva valutato male, perché credeva che sarebbe finita fuori e invece è stato il palo a graziarlo.

Venuti: 6 Spinge molto nei primi 45 minuti e lo fa anche coi tempi giusti. La qualità non è certamente quella di Dodô, ma questo già lo sapevamo, però l’applicazione non è mancata. Dodô: SV.

Milenkovic: 6 Vivaldo lo anticipa e coglie il palo di testa. Su Nestorovski però non soffre.

Igor: 6 Una fase offensiva, quella dell’Udinese, che favorisce il compito dei difensori viola.

Biraghi: 6 Si esibisce su punizione al 13′ con palla leggermente alta sopra la traversa. In versione falciatrice, rifila diversi calcioni agli avversari, al terzo si becca l’inevitabile giallo. Funziona discretamente, calcioni a parte, la catena di sinistra, almeno per 45 minuti. Terzic: 6 Un paio di errori dopo il suo ingresso in campo, poi comincia a macinare metri.

Barak: 5,5 Appoggia in rete un comodo pallone, ma Kouame era in posizione irregolare nella circostanza e quindi tutto viene vanificato così. Ma è sottotono, a corto di idee e poco incisivo. E non è un qualcosa che abbiamo visto solo oggi. Bonaventura: 6,5 Jack è così, se lo lasci entrare in area e gli lasci tanto spazio, puoi star sicuro che non ti resta che andar a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Game, set & match grazie a lui. Incomprensibile il nervosismo finale con tanto di espulsione a partita terminata.

Castrovilli: 7 Assist migliore rispetto a quello datogli da Becao era difficile da ricevere. Il buon Gaetano stoppa palla, poi calcia e mette dentro, ringraziando l’avversario per il gentile regalo. Ma ha gamba, ha voglia e l’azione del 2-0 passa anche dai suoi piedi.

Duncan: 6,5 Dalla sua base (o dal suo sinistro se preferite) parte un missile terra aria che va stamparsi sul palo. E’ il prologo dell’azione che porta poi al gol di Castrovilli. Regge a lungo le sorti del centrocampo viola, ma che rischio nella ripresa, un piccolo ritardo nel contrasto con Nestorovski avrebbe potuto portare al rigore per l’Udinese. Mandragora: 5,5 Sotto ritmo lui e sotto ritmo anche la squadra nello spezzone in cui è stato in campo.

Ikone: 6,5 Considerato che per il tiro in porta c’è molto da lavorare, è l’uomo degli assist. Ne serve uno per Kouame che viene steso da Silvestri. Non c’è rigore, perché l’ivoriano è in fuorigioco di qualche centimetro. Poi trova in profondità Brekalo che coglie il palo sull’uscita del portiere avversario. Gonzalez: 5,5 Vuol fare gol, e questo è un fatto di per sé positivo. Il problema è che sbaglia le giocate e le decisioni e questo crea irritazione. L’unica volta che becca la porta lo fa al 92′, ma Silvestri para.

Kouame: 6 Siamo più o meno alle solite con lui, nel senso che movimenti ne fa e anche buoni, ma il gol che sbaglia ad inizio della ripresa è clamoroso per tanti motivi e fa il paio con quello fallito al Maradona. Anzi, se è possibile l’errore è più grave anche perché qui non c’è stata nemmeno l’uscita del portiere ad infastidirlo. Ha una discreta opportunità più tardi sempre nel secondo tempo, ma in questo caso la pecca è lo stop sbagliato.

Brekalo: 6,5 L’uomo dei pali, ne ha presi tre da quando è arrivato a Firenze. Gioca in una posizione in cui dà davvero noia alla difesa dell’Udinese, con le sue idee e i suoi passaggi filtranti. Per 45 minuti è il migliore in campo, poi, probabilmente finisce la benzina è cala vistosamente.

Italiano: 6 Di buono c’è la vittoria, anche se contro una squadra che che sembrava essere a Firenze in gita premio. Altra prova con un primo tempo discreto e un secondo con un calo di qualità di gioco e di opportunità.