Le nostre PAGELLE: Castrovilli l’ispiratore, Amrabat lancia i segnali giusti. E Pereira fa soffrire Biraghi

Dragowski: 5,5 Sul gol subito dalla Fiorentina non sono piaciute un paio di cose: come Caceres si sia dimenticato di Simy e come il portiere polacco abbia deciso di rimanere tra i pali su un pallone lento finito verso l’area piccola e la sua poca reattività dopo il colpo di testa.

Milenkovic: 6 Prova lineare, senza alti e bassi.

Pezzella: 6,5 Bravissimo nel bloccare Simy al 54′, un intervento in extremis che è doppiamente da apprezzare visto il momento della gara in cui è venuto.

Igor: 6 Un’ammonizione rimediata in maniera sciocca in apertura che poteva condizionarlo. Fortunatamente ciò non è avvenuto. Martinez Quarta: 6,5 Di lui piace il fatto che provi sempre l’anticipo, prendendosi dei rischi, e che sappia anche uscire, all’occorrenza con il pallone tra i piedi.

Caceres: 5,5 A vuoto sul cross di Pereira e Simy batte Dragowski, colpendo di testa subito dietro all’uruguaiano, riaprendo una partita che sembrava chiusa.

Bonaventura: 6,5 Stop e tiro al volo a fil di palo. Sceglie un bel modo per siglare il suo primo gol in maglia viola. 70 minuti a buon livello. Impensierisce Cordaz anche con una conclusione dalla distanza nella ripresa.

Amrabat: 7 Ottima prova per sostanza e continuità. Questa sera godiamo per i tre punti…e per i segnali che ha lanciato questo giocatore.

Castrovilli: 7 E’ l’ispiratore di tutte le manovre decisive nel primo tempo. Sia sul primo, che sul secondo gol tutto parte da lui. Altra grande invenzione ad inizio ripresa per Vlahovic che però si perde nell’uno contro uno. Troppo molle nell’uno contro uno contro Pereira che pennella il cross del 2-1. Ottimo primo tempo, secondo tempo però in calo. Pulgar: SV.

Biraghi: 5,5 Con Pereira ha il suo bel patire. Il giocatore del Crotone lo costringe a rinculare tanto.

Vlahovic: 6 Sotto il profilo della continuità realizzativa sta diventando quasi una certezza. Sette reti in campionato per lui, sei dei quali sotto la gestione di Prandelli. Ci sono altri limiti e altri aspetti che vanno migliorati per farlo diventare un attaccante a tutto tondo (vedi occasioni sprecate nella ripresa). Ma non vorremmo che qualcuno si dimenticasse del fatto che ha 20 anni e quindi il tempo è dalla sua parte. Kouame: 5,5 Prandelli lo mette per cercare di lanciarlo in contropiede. L’attaccante però stenta ad entrare in gara.

Ribery: 6,5 Potrebbe tirare in porta al 32’…invece no, decide di toccarla in mezzo, consegnando a Vlahovic la possibilità di siglare la sua settima rete in campionato. Il serbo segna e ringrazia. Un altro paio di palloni messi in area meriterebbero miglior sorte e soprattutto dovrebbero essere sospinti in fondo al sacco da qualcuno. Subisce un fallo da rigore non rilevato da arbitro e assistenti (ci piacerebbe sapere il perché nessuno sia intervenuto). Borja Valero: SV.

Prandelli: 6 Torna indietro sulla decisione di mettere insieme Ribery, Callejon e Vlahovic così come avvenuto, con risultati pessimi, a Napoli. Per 65 minuti tutto fila liscio o quasi. Subito il gol del 2-1 è emerso un po’ di timore all’interno della squadra. Segno che siamo davanti ad un convalescente che ha ancora bisogno di cure.