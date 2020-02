Le nostre PAGELLE: Ceccherini piazzato bene, anche sul rigore inventato da Pasqua. Dragowski e una parata super. Chiesa, dopo il tacco niente

Dragowski: 6,5 Nel primo tempo deve distendersi su una conclusione di Pjanic deviata da Pezzella. Intuisce anche il rigore di Ronaldo, ma stavolta non riesce ad arrivarci. Parata davvero super su Higuain al 63′. Per batterlo la Juventus ha bisogno di un altro penalty e di un angolo in cui De Ligt viene lasciato solo dai compagni.

Ceccherini: 6,5 Sbaglia pochissimo, quasi nulla. Per esempio prende benissimo il tempo a Bentancur al limite dell’area e sbroglia una situazione pericolosa per la Fiorentina. Solo che Pasqua è in vena di inventarsi un bel rigore giusto per chiudere le sorti di questa partita. La finezza è che se l’è pure rivisto in TV e non si è reso conto della vaccata che ha fischiato.

Pezzella: 4,5 Il periodo sfortunato continua. Si gira, fa di tutto per evitare di non prendere con un braccio la fucilata di Pjanic. Ma il tocco arriva lo stesso e dopo aver rivisto l’episodio al monitor, Pasqua ha deciso di dare la prima massima punizione della giornata. Sia lui che Vlahovic posizionati male sul gol del 3-0 bianconero. Quando tutto gli può andar male…puntualmente va male.

Igor: 6,5 C’è bisogno subito di lui per le tante assenze, specialmente dietro. E c’è anche subito bisogno di lui per bloccare Higuain, con una diagonale fatta perfettamente. Dà dimostrazione di solidità.

Lirola: 6 Sul nostro fronte destro la squadra di Sarri non crea molto, anzi. Impegna Szczesny con un destro dalla distanza. Agudelo: SV.

Benassi: 6 Un fendente di destro che finisce fuori di un millimetro rispetto al palo di destra della porta della Juve. Fino a che c’è partita chiude bene gli spazi.

Pulgar: 6 La prima conclusione della gara è sua. Ha contrastato, ha tenuto tutto sommato bene, stavolta ci ha messo sostanza.

Ghezzal: 5 E’ l’idea nuova, l’esperimento, la soluzione d’emergenza allo stesso tempo, studiata da Iachini per questa gara. Ma la sua è una presenza impalpabile (come sempre in questa stagione). Vlahovic: 5,5 Come già detto, problemi di piazzamento sul terzo gol della Juve. Purtroppo dopo il 2-0, la Fiorentina ha smesso di giocare e per lui non c’è stata la possibilità per lui di mettersi in mostra.

Dalbert: 6 Gli tocca uno dei compiti più difficili, perché avere Douglas Costa dalla tua parte non è un fatto che può star far tranquilli. Non va in crisi neanche quando si ritrova in inferiorità numerica tra il brasiliano e Cuadrado.

Chiesa: 5 Sfiora il gol con un tacco volante che impegna Szczesny, ma da quel momento in poi non ha più la possibilità di rendersi pericoloso.

Cutrone: 5 Corre per cercare di fare pressing e chiudere gli spazi di ripartenza per i difensori bianconeri. Corre tanto, tantissimo…ma occasioni zero, tiri zero. Sottil: SV.