Le nostre PAGELLE: Dodô e un due che gli si addice molto. Senza Jovic e Ikone la Fiorentina va meglio. Amrabat regge le sorti del centrocampo

Terracciano: 5,5 Di sicuro non può ringraziare Milenkovic, perché la deviazione del serbo sul tiro di Dybala lo mette fuori causa anche se il pallone finisce per passargli tra le gambe (e qualcosa di meglio poteva farlo).

Dodô: 2 Come il numero di maglia che porta. Come i falli sciocchi commessi nel giro di 24 minuti (numero divisibile per 2). Come i neuroni che dimostra di avere facendo la seconda entrata su Zalewski, sapendo di essere già ammonito.

Milenkovic: 5 E’ in mezzo a tutti gli episodi (espulsione di Dodô a parte) che decidono la partita. Devia la conclusione di Dybala sull’1-0 quel tanto che basta per mettere fuori causa Terracciano. Contemporaneamente tiene in gioco Abraham e si perde lo stesso Dybala nell’azione del raddoppio.

Igor: 5,5 Un’ora a livelli discreti, poi comincia a soffrire Abraham. Prima l’inglese lo costringe all’ammonizione con un vistoso placcaggio. Poi gli va via in velocità e serve l’assist per Dybala sul raddoppio.

Biraghi: 5,5 Non può spingere per ovvi motivi, ma è poco preciso anche quando serve, ovvero sui calci piazzati. Un suo errore fa arrabbiare Italiano che scalcia via una borraccia per la rabbia. Quando sei sotto di un gol e di un uomo hai l’obbligo di provare a sfruttare al meglio questo tipo di situazioni.

Amrabat: 6,5 Spesso da solo a reggere le sorti del centrocampo della Fiorentina. Sbaglia anche qualcosa, ma lo spazio che si trova a coprire è talmente ampio che non possiamo fargliene una colpa.

Duncan: SV. Venuti: 6 Contiene Zalewski che contro Dodô sembrava essere un fuoriclasse di livello mondiale. Strano a dirsi ma vero, non rischia e lì la Viola smette di soffrire.

Ikone: 5 Viene fermato con estrema facilità quando va nell’uno contro uno. Non riesce a capire la posizione che deve tenere quando la Fiorentina resta in dieci. Barak: 5,5 Presenza equilibratrice tatticamente, ma non fa moltissimo per entrare nel gioco della squadra.

Bonaventura: 5 Certamente non è la sua miglior serata. Rischia di far saltare tutto servendo un assist, involontario, ci mancherebbe altro, per Abraham. In sostanza lo smarca da solo davanti a Terracciano, poi lo scivolone del centravanti giallorosso lo salva da quella che sarebbe stata una figura ancora peggiore. Castrovilli: SV.

Jovic: 5 Parte benino nel senso che fa ammonire Smalling. Quello era e resta l’unico pallone toccato da lui nei 45 minuti in cui resta in campo. Gonzalez: 6 Tanto solo, ma anche capace di prendersi palloni che sembravano impossibili e colleziona pure falli su falli. Il neo è la solita ammonizione evitabile che potrebbe pesare.

Kouame: 5,5 Corridore generoso, ma confusionario e poco produttivo. Ha una palla discreta sulla testa ma mette alto.

Italiano: 5,5 Se Dodô si fa buttare fuori come un ‘bischero’ non è colpa sua. Riesce a rimettere bene in campo la squadra al termine del primo tempo, ma alla lunga la sua Fiorentina resta equilibrata ma con poca possibilità di pungere e becca pure il secondo gol.