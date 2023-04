Le nostre PAGELLE: Duracell Dodô è un treno che non intende fermarsi. Cabral freddissimo dal dischetto, Biraghi entra e…centra il palo. L’impatto di Bonaventura ma Sportiello nega la vittoria alla Fiorentina

Terracciano: 6 Incolpevole sul gol realizzato da Maehle, che lo beffa col contributo decisivo della deviazione di Milenkovic. La prima volta che l’Atalanta si affaccia nella metà campo ecco che arriva il gol. Nel secondo tempo non deve compiere interventi ma si limita a giocare con i piedi supportando l’azione

Dodô: 7 Si è sbloccato a livello mentale e appare assai più tonico fisicamente; sulla destra è un moto perpetuo e offre un contributo importante in fase di contenimento. Inesauribile, in alcuni frangenti incontenibile

Martinez Quarta: 6.5 L’argentino è il regista della Fiorentina, tocca un’infinità di palloni ed è il primo riferimento in fase di costruzione. Controlla bene Hojlund e Zapata, cavandosela anche nell’uno contro uno. Vicinissimo al gol di testa dopo un paio di minuti, ma la sua incornata esce davvero di poco

Milenkovic: 6 Ancora alla ricerca delle migliori sensazioni, il serbo non appare sicuro in qualche circostanza. Maehle è fortunato ma trova un’autostrada e beneficia anche della deviazione del serbo che diventa letale per Terracciano. Nel secondo tempo controlla bene Zapata e Hojlund e domina fisicamente su Muriel e Boga

Terzic: 5.5 Molto timido e giù di corda, al rientro dopo l’infortunio il serbo offre una prova opaca. Nessun cross degno di nota, in occasione del gol ospite interviene in modo davvero troppo morbido e Maehle lo anticipa con facilità irrisoria. 72’ Biraghi 6.5 Neanche il tempo di entrare che una sua splendida punizione si stampa sul palo a Sportiello battuto. Un quasi assist per Bonaventura ma Sportiello non ci sta e dice di no. Il capitano viola subentra in modo positivo

Mandragora: 6 Ordinato e pragmatico ma a tratti un po’ troppo scolastico l’ex Torino. In mediana smista senza rischiare giocate complesse scegliendo il compagno più vicino, si muove con applicazione ma senza particolari guizzi. Un suo cross sporco genera il rigore del pari viola. Raramente fuori posizione, ormai inamovibile della mediana viola, fa valere la sua intelligenza tattica

Castrovilli: 5.5 ‘Castro’ non accende quasi ma la luce, piuttosto spaesato nel ruolo di centrale di centrocampo. I suoi strappi latitano, complice la posizione arretrata in campo, soffre la fisicità dei mediani bergamaschi e il dinamismo di Ederson. Un po’ meglio nel secondo tempo quando contribuisce maggiormente alla manovra viola. Fisicamente sembra in ripresa e questa è una notizia eccellente. 92’ Bianco SV Però Alessandro attenzione a quei passaggi killer…!

Barak: 5.5 La sua struttura gli consente di vincere duelli con i possenti dirimpettai orobici ma il ceco manca in fase di conclusione. Più di uno spiraglio sulla trequarti dell’Atalanta ma i tiri dell’ex Verona fanno il solletico a Sportiello. Troppo compassato in varie circostanze, la gara viaggia a ritmi che non riesce a sostenere. 65’ Bonaventura 6.5 Svaria tra le linee e mette in grande difficoltà l’Atalanta, da rifinitore ma anche da incursore. Colleziona giocate utili e nell’insolita veste di ariete salta in testa a Djimsiti ma trova un prodigioso Sportiello a negargli il gol dell’ex

Gonzalez: 6.5 Si abbassa molto per gestire il pallone, talvolta forse anche troppo ma è l’anima della Fiorentina. Inizia a sinistra, poi passa a destra e va alla conclusione due volte senza impensierire Sportiello. Non riesce a trovare il gol inserendosi sul colpo di testa di Cabral, ’Nico’ sfiora appena e Sportiello para. Utile anche quando c’è da tornare in difesa, sta tornando brillante sul piano atletico ed Italiano sorride

Cabral: 7 Molto più inserito nel gioco collettivo e tutto un altro giocatore nel lavoro spalle alla porta. Si gira in un fazzoletto dal limite dell’area ed esplode il destro ma Sportiello risponde presente. E’ però freddo come il ghiaccio dagli 11 metri quando spiazza l’ex estremo difensore viola. Supporta il palleggio viola, fa a spallate ed è una presenza costante nel gioco gigliato

Ikone: 5 Tanti tocchi, accelerazioni, finte, ma un dribbling o una giocata decisiva restano un miraggio. Paradossalmente le cose migliori le fa vedere in ripiegamento, aspetto in cui si sta applicando con frequenza maggiore rispetto agli inizi. 45’ Brekalo SV Subentra col giusto piglio come con lo Spezia ma la sua partita dura appena un quarto d’ora. Lo scontro con Toloi gli causa giramenti di testa e deve uscire. 65’ Sottil: 6 Stupendo il numero con cui fa secchi due difensori atalantini ma poi è impreciso nel passaggio decisivo. Una giocata in cui c’è proprio il passo necessario da compiere per ‘Ricky‘, ancora troppo poco concreto

Italiano: 6.5 La Fiorentina approccia bene la partita e domina l’Atalanta sul piano del gioco ma non riesce a completare una rimonta che avrebbe meritato. La serie di partite positive però si allunga e la lotta per un posto in Europa è viva