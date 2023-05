Le nostre PAGELLE: Gonzalez, che pasticcio difensivo e che errori irritanti. Terracciano rimedia con gli interessi. Sottil talmente esterno…che è praticamente fuori dal campo

Terracciano: 6,5 Il passaggio fatto ad Amrabat ad inizio ripresa è in realtà un assist perfetto per Lobotka. In sostanza il primo errore sul rigore conquistato dal Napoli è suo. Poi però in men che non si dica, rimedia con gli interessi alla propria disattenzione perché non solo respinge il penalty di Osimhen, ma neutralizza anche la conclusione successiva di Anguissa. Sul secondo penalty invece…

Dodô: 6,5 Quando dice di accelerare, Elmas non riesce a stargli dietro. La sua uscita dal campo al 45′ è un vero peccato, anche se la sua gestione è fondamentale in questa fase della stagione. Venuti: 5,5 Lui su Kvara non è un gran mismatch per la Fiorentina. Però la palla che ha messo a Gonzalez era perfetta e l’argentino avrebbe dovuto sfruttarla.

Milenkovic: 6,5 Alla fine la coppia di centrali viola consente a Osimhen di tirare solo su rigore. Perde un solo duello fisico con l’avversario, ma viene anche spostato con un fallo e questo non è di certo un dettaglio secondario.

Igor: 6,5 Dopo la bambola presa con Dia si riprende in questa nuova trasferta campana dove è costretto a metterci le unghie e i denti per tenere a bada Osimhen. Se lo perde una volta su un grande movimento del nigeriano, ma la palla che gli dà Olivera è fortunatamente per i viola fuori misura. Simeone non lo impensierisce.

Terzic: 6 Accompagna bene l’azione ed è molto propositivo…ma per un solo tempo. Poi è costretto a rinculare, come del resto tutta la squadra.

Bonaventura: 6 Finché il centrocampo tiene e la squadra gioca, il buon Jack può dare pienamente il suo contributo. Quando però decidi di non assecondare i suoi movimenti, il gioco della squadra ne risente. Castrovilli: 5,5 Ingresso in partita con troppa timidezza e poco costrutto.

Amrabat: 5,5 Va bene che sei in svantaggio su Lobotka e va bene anche contrastarlo prima della conclusione in porta, ma il nazionale marocchino decide di affossare fisicamente l’avversario invece di cercare di togliergli il pallone. Inevitabile il fatto che l’arbitro fischi rigore su quest’intervento. Un gesto così plateale da non essere spiegabile. Troppo proiettato verso il passaggio all’indietro. Saponara: SV.

Duncan: 6 Tanto prezioso nel primo tempo, quanto sottotono nella ripresa. Nei primi 45 minuti recupera un sacco di palloni, poi perde l’inerzia a centrocampo e allora Italiano decide per il cambio. Mandragora: 5,5 Il suo ingresso, unito a quello di Castrovilli, non riesce a raddrizzare la situazione a centrocampo.

Gonzalez: 4,5 Va giustamente a raddoppiare su Kvaratskhelia, poi però combina un pasticcio atterrandolo in area in maniera ingenua, che più ingenua non si può. E Osimhen due rigori in una stessa partita non può sbagliarli. Ha sui piedi la palla buona per il pareggio ma apre troppo l’interno e mette fuori. A tratti, durante la gara, risulta irritante.

Jovic: 6 Ispirato dall’atmosfera iniziale del Maradona, si esibisce in due colpi di testa pericolosi già nei primi minuti. Poi ruba palla nei pressi del limite del Østigård, ma sia in questo caso che in uno dei colpi di testa precedente è sfortunato perché si trova davanti un Gollini in vena di compiere le prime due parate dell’anno dopo mesi di errori o inattività. Dal 46′ all’87’ si perdono completamente le tracce del serbo, che però si risveglia improvvisamente mettendo una palla d’oro per Kouame che spreca una gigantesca occasione.

Sottil: 5 Si sente talmente esterno che finisce per eclissarsi completamente dal campo. Kouame: 5,5 Imbastisce una buona azione sulla destra in coppia con Venuti, conclusa male da Gonzalez. Si ritrova ad avere una colossale opportunità per il pareggio ma spedisce alto da pochi passi sull’uscita di Gollini. Brio e imprecisione.

Italiano: 5,5 Insiste molto su Gonzalez e Sottil che però non sono in giornata. Col passare del tempo la Fiorentina perde il centrocampo e non riesce a riprenderlo con i cambi.