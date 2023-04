Le nostre PAGELLE: Il brividino per lo stop sulla corsa…e il brividone per il suo primo gol, altro giro straordinario per Dodô. Ma il colpo da campione lo trova Castrovilli

Cerofolini: 6 Una conclusione centrale di Leris e un tiro-cross di Augello sventato assieme a Biraghi. Il primo tempo e la partita del portiere viola si riassumono citando queste due circostanze.

Dodô: 7,5 Quel leggero brividino che è corso sulla schiena quando si è fermato su una sua discesa…e quel fantastico brivido provato quando ha scaraventato sotto la traversa il tiro che gli è valso il suo primo gol: anche a sto giro un emozionante Dodô. Strameritato premio quello del gol personale. Venuti: 6 Si fa vedere con un filtrante per Bianco.

Milenkovic: 6 Dire che ha avuto un pomeriggio di vacanza è leggermente riduttivo, ma ci si va vicini alla realtà.

Ranieri: 6,5 Dietro è pratico e preciso in quello che fa. Poi addirittura lo si vede anche in area avversaria nella veste di rifinitore. Si sta ritagliando il ruolo di sorpresa stagionale.

Biraghi: 7 Gliela mette e bene a Castrovilli, smarcato al limite dell’area. Un assist fatto col contagiri dal capitano. Poi il resto lo fa il centrocampista viola che tira fuori un colpo veramente da campione. Sventa una situazione pericolosa in difesa a metà primo tempo. Terzic: 6,5 Entra e segna pure lui, nella difesa dei genovesi del resto ci sono le vere praterie.

Duncan: 6,5 Un, due, tre stella. Il primo tiro è a lato, il secondo è in Fiesole…il terzo è quello giusto.

Amrabat: 7 Il suo secondo tempo è davvero pregevole, perché prende le redini del centrocampo, è bravissimo nel gestire il pallone e nel far girare a vuoto gli avversari. E poi serve un assist perfetto per Kouame.

Castrovilli: 7,5 In mezzo ad una Fiorentina che gioca al piccolo trotto per tutto il primo tempo, lui è forse quello più motivato. Prima impegna Ravaglia con un tiro deviato da un avversario. Poi inventa la cosa più bella di tutti i primi 45 minuti calciando a volo su palla morbida servitagli da Biraghi: tiro che tocca il palo e finisce in fondo al sacco. Chapeau! Bianco: SV.

Gonzalez: 6 Un pomeriggio a regime basso. Probabilmente avesse schiacciato il piede sull’acceleratore, con le sue doti, sarebbe riuscito a fare a fette avversario diretto e difesa. Kouame: 6,5 Al netto di un’azione invalidata dal guardalinee, alla prima palla toccata riesce a trovare la gioia personale contro una Samp ormai definitivamente uscita dal campo.

Jovic: 6,5 Da terra, gattonando, riesce a dare un assist a Dodô per il gol del 2-0. Un attimo prima era intervenuto in scivolata per indirizzare la palla verso la porta avversaria trovando però la respinta di Ravaglia. Si gasa ed entra anche nell’azione del 3-0 facendo correre il buon Duncan che poi rientra sul sinistro e batte nuovamente il portiere blucerchiato. Vorrebbe il gol personale ma trova ancora l’estremo difensore della Samp sulla sua strada. Altro assist, involontario, a dire il vero, sul quinto gol gigliato.

Sottil: 6 Un uno contro uno dietro l’altro. Evidentemente Italiano l’ha studiata così, dandogli responsabilità. E lui se le prende anche, però gli manca sempre quel qualcosa che sia il tiro, o che sia l’assist. Saponara: 6 Si presenta al tiro pure lui, gli abbiamo visto fare di meglio in circostanze simili.

Italiano: 7 Un primo tempo al cloroformio fino a quando la Viola non trova la grande giocata di Castrovilli. Da lì in poi è un diluvio di occasioni, di possesso palla e di reti. La Samp ormai ha mollato gli ormeggi, ma la Fiorentina non ha avuto il minimo problema a chiudere la pratica.