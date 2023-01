Le nostre PAGELLE: Inservienti, c’è del lavoro da fare, perché Cabral ha spaccato la porta. Quarta e un paradosso positivo. Italiano non cambia le sorti del match con le sue scelte

Terracciano: 6,5 Si muove con una frazione di ritardo sull’1-1, ma è anche vero che gli arriva una fucilata addosso. Sicuramente è importante l’intervento fatto poco dopo su Dani Mota.

Dodô: 6 Interessante quello che fa nel primo tempo, quando spinge molto e costringe Caprari a non attaccare e a dover rientrare spesso. Peccato duri però una sola frazione di gioco.

Martinez Quarta: 6,5 Dopo Cabral è l’attaccante della Fiorentina più pericoloso. E’ paradossale ma è anche una realtà di fatto. Poi è proprio lui a lanciare il brasiliano nell’azione del gol viola.

Igor: 6 Qualche chiusura buona nel primo tempo, qualche problemino e un giallo nella ripresa.

Biraghi: 5,5 Traiettoria beffarda da calcio d’angolo, che chiude la propria corsa sul palo. Una precisione quasi invidiabile. Sponda interessante per Martinez Quarta nel secondo tempo. L’inghippo però nasce nella metà campo viola dove l’azione della rete del Monza nasce dalla sua parte e dove lascia altro spazio poco dopo per un’altra azione pericolosa costruita dal Monza.

Bianco: 6 Fa quello che un giocatore al suo esordio in Serie A e con pochi minuti sulle proprie spalle in prima squadra, deve fare. Giocate essenziali, rischi zero nella propria metà campo. Con tutti quei difensori fuori, magari avrebbe dovuto riempire meglio l’area sull’azione del pareggio del Monza. Amrabat: 6 Non è a livello Mondiali e c’era da aspettarselo. Però considerato che è stato fermo nelle ultime due settimane il suo apporto è accettabile.

Duncan: 6 Buoni palloni recuperati, ma anche errori in fase di impostazione e in quella conclusiva. Castrovilli: SV (ma bentornato).

Ikone: 5,5 E’ stato un altro nel dicembre viola. Si accende una sola volta in novanta minuti, talvolta si perde in finte e controfinte…che finiscono per autospiazzarlo.

Barak: 5,5 Si inserisce quando Cabral esce sull’esterno, ma gli manca lo spunto, la giocata, l’infilata. Ne trova una solo un istante prima di uscire con un sinistro che esce di poco. Bonaventura: SV.

Saponara: 5,5 Il solito che dà del tu al pallone, ma che mantiene un ritmo troppo basso per essere molto più pericoloso. Kouame: 5,5 Quella verve che aveva messo in campo nella prima parte della stagione stavolta è venuta meno.

Cabral: 7,5 Inservienti, c’è del lavoro da fare, perché il brasiliano ha spaccato la porta. Una bomba di destro per sbloccare questa partita. Gli abbiamo visto fare cose che non aveva mai fatto vedere a Firenze. E soprattutto ha messo in mostra uno strapotere fisico e una condizione atletica che fanno ben sperare. Jovic: SV.

Italiano: 5,5 Buon primo tempo, ma giusto quello. Il secondo non è andato per il verso giusto. Il Monza ha preso più campo e non è stato in grado di imprimere un cambio di rotta con le sue scelte.