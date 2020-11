Le nostre PAGELLE: Kouame non è un centravanti…ma non è nemmeno vivo. Vlahovic in condizioni impensabili. E’ la Fiorentina dei tanti misteri

Dragowski: 6 Palla in buca d’angolo sulla conclusione vincente di Improta che diventa dunque imparabile per il polacco. Spettacolare il tuffo sulla punizione di Lapadula. Almeno si dimostra pronto dopo una partita passata a fare poco o nulla.

Milenkovic: 5 In ritardo in chiusura su Improta, che spara a rete e batte Dragowski. A differenza di altre volte dà proprio l’impressione di disinteresse e superficialità in certi interventi.

Pezzella: 5 Stringe i denti pur di esserci, non è ancora al meglio e purtroppo in certe fasi si vede. Tanti errori in fila anche per lui che non sono comprensibili quando si parla di un nazionale argentino.

Igor: 6 Prandelli a sorpresa gli dà una chance. Il brasiliano il suo lo fa e sembra anche in condizioni atletiche accettabili visto il minutaggio bassissimo avuto in questo inizio di stagione. Lirola: 5 Una palla buona la mette in mezzo, ma è davvero troppo poco per poter essere contenti.

Biraghi: 4,5 Sparacchia un pallone in curva nell’unica, vera, incursione del primo tempo. Perde una palla sanguinosa dalla quale nasce l’azione del gol del Benevento. Ciabatta un altro rinvio nell’area di rigore viola e per poco i sanniti non raddoppiano. Giornataccia.

Amrabat: 4,5 Neppure messo nelle condizioni di poter rendere maggiormente riesce ad incidere. A questo punto diventa un mistero, uno dei tanti, di questa Fiorentina. Borja Valero: SV.

Duncan: 4,5 La sorpresa dell’ultimo minuto per il forfait di Bonaventura. Tanti errori in fase di costruzione per lui che non riesce a dare geometrie alla squadra. Pulgar: 4,5 In Cile lo considerano un nazionale inamovibile e un punto di forza. L’esatto opposto di quello che ha dimostrato con la maglia viola.

Kouame: 4 Non è una prima punta ed è vero, ma a questo giro è andato oltre a questa affermazione di Prandelli perché ha dimostrato di non essere neanche vivo in campo. Cutrone: 4,5 Finisce per non toccare palla.

Castrovilli: 5 Corre, si impegna, ci prova. Ma è anche un collezionista di tacchi fuoriluogo e di giocate ad effetto che si trasformano in orpelli inutili.

Ribery: 4,5 Si libera una sola volta e serve un pallone invitante per Biraghi, il quale calcia in curva. Ma non riesce ad incidere, non inventa, non dribbla è sempre contrastato in maniera efficace. Tutto questo fino a quando non si fa male e lascia il campo…per l’ennesima volta. Saponara: 5 Non rischia nulla, ma non è lui che deve limitarsi a fare il passaggino di mezzo metro quando è in campo.

Vlahovic: 4,5 84 minuti per trovare un suo spunto degno di questo nome, con un tacco ravvicinato respinto dal portiere del Benevento. Eravamo convinti che potesse meritarsi la chance di poter stare in campo per quattro o cinque partite di fila prima di poter tirare una riga su di lui. Sinceramente, a vederlo in queste condizioni, viene quasi da ripensarci.

Prandelli: 5 E’ arrivato ora e almeno apparentemente ha saputo mettere i giocatori nel proprio ruolo. Però bisogna anche dire che la sua Fiorentina ha fatto un solo tiro in porta contro la peggior difesa del campionato e questo purtroppo non possiamo sottolinearlo.