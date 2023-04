Le nostre PAGELLE: La giornata da dimenticare di Quarta e Terracciano e l’assoluta mancanza di lucidità di Amrabat. Koaume parte col fuoco dentro ma la fiamma poi si spegne

Terracciano: 4,5 Al 21′ fa per uscire, poi ci ripensa, ma riesce a rimediare alla sua indecisione con una buona respinta sul colpo di testa di Caldirola. Non perfetta invece la respinta sul tiro di Caprari, perché arriva verso il centro e non laterale e trova il rimpallo (autogol), sfortunato, su Biraghi. Nuova indecisione in uscita, stavolta più grave, sul 2-2 siglato da Mota: il portiere e Quarta fanno una bella frittata in due. Altra rete presa da rilancio del portiere, crediamo sia un record.

Dodô: 5 Quando attacca è un conto, quando si trova a difendere è un altro. Più nello specifico, palla al piede crea problemi agli avversari e lo fa nella prima mezz’ora, ma contro Caprari non regge bene; tenta il recupero su di lui ma viene saltato, dopo quel dribbling arriva il gol del Monza. Completamente a vuoto su Dany Mota nell’occasione del rigore guadagnato dal Monza. Terzic: SV.

Milenkovic: 5,5 Quando hai intorno tanti compagni fuori giri, inevitabilmente fai fatica anche tu. E’ il caso del povero Milenkovic che non commette grandi errori rispetto agli altri ma ha le sue gatte da pelare per chiudere le tante falle.

Martinez Quarta: 4,5 Rischia il contatto con Dany Mota che poi simula la caduta. Saltato non netto, ma nettissimo, quando avrebbe fatto bene a temporeggiare, da Caprari nell’azione dell’1-2. Altro errore di lettura anche sul 2-2, lo stesso Mota ne approfitta dell’indecisione tra l’argentino e Terracciano per pareggiare i conti. E l’intervallo non è che gli serva un granché perché in apertura di ripresa tenta un anticipo di testa (incomprensibile) sull’attaccante biancorosso, che elude il suo intervento facendo partire un pericolosissimo contropiede in superiorità numerica (tre contro due) terminato con un clamoroso errore di Colpani.

Biraghi: 6 Rientra in molte delle azioni principali del primo tempo. Batte il calcio d’angolo dal quale nasce la prima rete gigliata, ma viene colpito dalla palla respinta da Terracciano, procurando l’autogol che rimette in corsa il Monza. Per una volta però i pericoli maggiori per la Fiorentina arrivano più dalla parte opposta che dalla posizione del capitano.

Barak: 5 Contro il Lech ha avuto non pochi problemi e se li porta dietro anche quest’oggi. Ha ritmi più adeguati ad una bella passeggiata in montagna piuttosto che ad un impegno del campionato di Serie A italiano. Castrovilli: 6 Intanto va ad un altro passo rispetto al compagno. Lo si vede a coprire in area viola e ad attaccare in area avversaria. Tenta la ‘furbata’ in pieno di recupero, ma non c’è assolutamente fallo su di lui che cade in area monzese.

Amrabat: 4,5 Il Ramadan è terminato e questo dovrebbe conferirgli lucidità. Lucidità che però gli manca totalmente nel rigore letteralmente regalato al Monza. Un pestone assolutamente inutile rifilato a Mota che era spalle alla porta e stava scaricando all’indietro. Una marea di errori in fase di impostazione. Duncan: 6 Anche in questo caso, il termine di paragone gioca a favore di chi è entrato. Un suo sinistro dalla distanza finisce di poco alto.

Mandragora: 5,5 Non è, fortunatamente per lui, ai livelli (bassi) dei compagni di reparto, ma non ha molta iniziativa e non riesce ad arginare al meglio gli avversari. Jovic: 5,5 Italiano stavolta lo impiega da trequartista, un cambio che sicuramente non ha determinato un cambio di passo per la Fiorentina.

Kouame: 6,5 E’ il grande protagonista del primo quarto d’ora perché incorna benissimo il pallone dell’1-0 e poi non calcia altrettanto bene poco dopo, ma il suo tiro diventa un assist perfetto per il raddoppio di Saponara. Tredici minuti di fuoco, poi l’incendio si riduce a piccola fiammellina, prima di spegnersi completamente.

Cabral: 5,5 Due mesi fatti a mille prima di incontrare una giornata difficile, con pochi palloni realmente giocabili. Esordisce con un tentativo di rovesciata, poi si ritrova ad avere un uno contro uno, terminato però con una conclusione sbilenca. In seguito poco altro se non un colpo di testa nel finale bloccato da Di Gregorio.

Saponara: 6 Si ritrova sui piedi la palla per mettere dentro il momentaneo 0-2 ed è freddo nel fare bene il suo dovere. Unica giocata degna di nota nei 59′ passati sul terreno di gioco dall’esterno. Sottil: 5,5 Una conclusione, debole, ma che stava per diventare molto pericolosa a seguito di una deviazione di un avversario. Si risveglia poi solo nel recupero, ma è ormai tardi.

Italiano: 5,5 Da galacticos a Gruppo Vacanze Piemonte in pochi minuti, è una Fiorentina da montagne russe. Il tecnico viola non la sa rimettere nella giusta carreggiata né all’intervallo, né con le sostituzioni attuate nel secondo tempo.