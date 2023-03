Le NOSTRE PAGELLE: Mandragora e Barak, due professori alla cattedra. Dodô tuttofare, Ikoné un rebus per la Cremonese e se si scioglie anche Brekalo…

SIRIGU: 6,5 Parte con qualche rinvio ‘strano’ e sbilenco, poi aggiusta il tiro e gestisce con serenità anche quei pochi palloni che i compagni gli recapitano. Diventa protagonista nel finale con la grande uscita su Okereke che lascia intonso il tabellino dei gol subiti.

DODO: 7,5 Se la condizione resta questa è giusto che giochi sempre e comunque, domenica e giovedì. Fa di tutto, da una bella giocata a due con Ikoné, da cui per poco non nasce un gol di Barak, all’ottima chiusura che avvia l’azione del vantaggio. 77’ Venuti: 5 Entra, si fa infilare alle spalle da Okereke che per poco non la riapre, poi per fortuna finisce la partita.

MILENKOVIC: 6 Sembra faticare un po’ nel ritrovare confidenza con qualche rimbalzo del pallone, rischia subito in avvio su dei palloni in profondità per Dessers. Si rifà però nel forcing finale della Cremonese quando mura Benassi e Ciofani e si immola, tutelando il vantaggio viola.

MARTINEZ QUARTA: 6,5 Prosegue sul trend delle ultime settimane, cancellando i black out e dimostrandosi sempre attento, puntuale nel respingere i pochi palloni che capitano nell’area viola ma anche preciso nel gestire i disimpegni. Il suo punto forte.

BIRAGHI: 6 Arriva a supporto varie volte per il cross e non gli escono neanche così male, dalle sue parti invece capita poco e arriva quasi nessuno, il che rende il pomeriggio del capitano viola decisamente agevole.

AMRABAT: 6,5 Rischia su un pallone troppo ragionato e soffiatogli da Benassi, causando un contropiede insidioso. Filtra bene e a gestire il pallone ci pensano gli altri, come dovrebbe essere. Va spesso in pressing anche solitario, macina chilometri e prato e copre quelle poche zone di luce che ricerca la Cremonese.

MANDRAGORA: 8 C’è poco da fare, quando un centrocampista trova la porta (o immediati dintorni) con una certa continuità dà una marcia in più a tutti, se stesso compreso. Gran sinistro in diagonale, fuori di poco ma al secondo tentativo la stoccata batte Carnesecchi. Splendido a costruire anche l’azione del raddoppio. 84’ Duncan: s.v.

BARAK: 7,5 E’ debordante e avvolgente nelle giocate, anche molto più di fino del solito visto il gap tecnico quasi imbarazzante con l’avversario. Sempre assetato ‘di sangue’ e di porta, viene murato al quarto d’ora ma poi propizia il primo gol con una strepitosa apertura di destro.

IKONE’: 7 Quando non lo è per se stesso rappresenta un rebus irrisolto per la difesa di Ballardini. E fortuna vuole che oggi siano ben più i cruciverba per gli avversari: tolta qualche giocata dissolta nel nulla, è la fonte principale del gioco offensivo. Molto interessante l’intesa e i giochi a due imbastiti con Dodô ed entra anche nel batti e ribatti del primo gol. 67’ Gonzalez: 5,5 Entra nel momento di calo e gestione, offre pochino però in spazi che si stavano aprendo progressivamente. Speriamo si sia lasciato i colpi per Sivas.

SAPONARA: 5,5 Il passo arrancante di chi non è al top della condizione, duetta con Biraghi ma in proprio fa fatica, anche ad inseguire l’avversario. Addirittura molto falloso rispetto al solito e non a caso Italiano gli concede solo un tempo. 46’ Brekalo: 6 Entra e va subito a inseguire un pallone da cui poi nasce il raddoppio di Cabral. Ancora troppo timido, quando in un paio di situazioni poteva cercare il destro in porta invece dell’assist.

CABRAL: 7 Il 2023 può essere davvero quello del suo riscatto e consolidamento, sesto centro in campionato, il quarto da gennaio. Quando provi a mordere qualsiasi cosa ti passi nelle vicinanze, anche tuffandoti di testa sull’erba, è probabile che ti arrivi un pallone da appoggiare in rete comodamente. 67’ Jovic: 6 Fermato col piede da Carnesecchi con un fuorigioco che sarebbe stato tutto da dimostrare. Il suo ingresso coincide anche con la fase di stanca della Fiorentina.

ITALIANO: 7,5 Il difetto principale della sua Fiorentina era quello di disperdere quanto di buono seminato contro le big, in partite così. E invece la sua squadra la gioca con autorità, la chiude e poi gestisce con serenità, al netto del valore dell’avversario. Sensazioni sconosciute fino a qualche settimana fa e intanto le vittorie consecutive in campionato diventano tre e quelle assolute in stagione cinque.