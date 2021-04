Le nostre PAGELLE: Milani è una freccia, Bianco domina a centrocampo. Munteanu e Spalluto castigano il Genoa e fanno volare Aquilani

Brancolini 6: Ordinaria amministrazione per l’estremo difensore modenese, che di fatto non deve compiere neppure una parata, ben coperto dal pacchetto difensivo. Pomeriggio molto tranquillo per il portiere gigliato.

Chiti 6.5: L’ex Aglianese con pochi fronzoli e tanta sostanza presidia la propria zona di competenza, disimpegnandosi piuttosto bene in costruzione. Prestazione ordinata.

Fiorini 6.5: Può un calciatore che fallisce un rigore meritare un voto alto? Certo, se reagisce con personalità e carattere all’errore. Il capitano viola si rialza dopo un penalty calciato molto male, impostando bene da dietro, prendendosi tanti rischi e sfiorando pure il gol con una galoppata strepitosa.

Frison 6.5: Qualche imprecisione di troppo nel primo tempo, ma il difensore veneto offre una prova in crescendo col passare dei minuti. Solido, fisico, il classe 2002 si fa rispettare e concede le briciole agli attaccanti ospiti. Il contributo dei tre centrali difensivi in costruzione è una delle chiavi del gioco di Aquilani.

Milani 7.5: Un fulmine. Esterno di gamba, qualità e tanta quantità il Milani visto oggi al Bozzi. Miglior prova stagionale del calciatore romano, che sprinta senza pause, offre tantissimi palloni invitanti ed è encomiabile in fase difensiva. Senza dubbio l’MVP della gara (88′ Gentile sv).

Neri 6.5: Senza strafare, il ragazzo pisano si è guadagnato un posto nel centrocampo viola e sta meritando il proprio spazio. Intelligente tatticamente, interpreta il ruolo di mezzala con saggezza, partecipando bene al fraseggio viola. Diligente ed anche piuttosto resistente nell’arco dei 90 minuti.

Corradini 6.5: Il metronomo mancino sta salendo in cattedra. Giocate di qualità, palloni recuperati e ottimi passaggi per gli attaccanti. Da una sua splendida giocata col tacco nasce il gol del 2-0 viola. Il ragazzo cresciuto nel Perugia sta prendendo in mano la Primavera gigliata.

Bianco 6.5: La consueta scheggia del centrocampo di Aquilani. Serpentine, rincorse, tanta qualità. Un vero e proprio moto perpetuo, con tantissimi alti e pochissimi bassi. Trascinatore e leader. (84′ Krastev SV).

Pierozzi 6.5: Il ragazzo di Rifredi è un vero e proprio jolly, e quest’anno da esterno sinistro nella mediana a cinque sta sempre offrendo ottime prove. Corsa inesauribile, ottima qualità nei tocchi e tanta tanta generosità.

Spalluto 7: Il ragazzone pugliese fa 11 in stagione, ed è il miglior marcatore della rosa viola. Bel gol da opportunista, tanto lavoro sporco e intelligenza nelle giocate per i compagni. Punta che sa giocare con la squadra ma anche concludere con precisione, senza mai risparmiarsi in copertura.

Munteanu 7: Il talento romeno segna una rete da centravanti di mestiere ed offre giocate di alta scuola in tante zone del campo. Sfiora la doppietta con un tiro estemporaneo dai 40 metri.