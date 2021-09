Le NOSTRE PAGELLE: Un faro illumina il centrocampo della Fiorentina, si chiama Bonaventura. Saponara, il miracolo… Italiano

DRAGOWSKI: 6 Decisivo su Destro, con una grande apertura d’ala. Con i piedi ci sarà ancora da lavorare ma il tempo è tutto dalla sua parte: partita tutto sommato anche tranquilla, battuto solo dal rigore-compassione di Criscito.

ODRIOZOLA: 6,5 Davanti c’è sempre, dietro anche… nonostante un pasticciaccio in coppia con Pulgar che rischia di compromettere il pomeriggio. Da quel lato Italiano ha un gran bel motore. 80’ Benassi: s.v.

QUARTA: 6,5 Sempre preciso e attento, se limita le uscite scriteriate ‘all’argentina’ la Fiorentina può essere a cavallo. Decisivo in un paio di letture che stroncano le (poche) ripartenze del Genoa. E nel finale costruisce anche la palla-gol per Kokorin.

IGOR: 6 Partita di buona gestione, tra fisicità e precisione con i piedi. Rischia su qualche sbavatura e l’attacco inesistente del Genoa gli dà una grossa mano. Poi l’arbitro lo sanziona severamente con il fallo da rigore su Badelj, immeritato per il brasiliano.

BIRAGHI: 6 Nel primo tempo è paradossalmente il più pericoloso, con un mancino da fuori e una punizione velenosa. Dal suo lato Cambiaso ci prova con un bel po’ di timidezza e allora lui può pensare a spingere.

PULGAR: 6 Il retropassaggio killer a Destro rischia veramente di rovinare la giornata della Fiorentina e ingiustamente anche la sua. Perché per il resto il cileno è spesso al suo posto nel giro palla viola e ancor di più quando c’è da mettere una pezza a bloccare l’azione rossoblu. 78’ Amrabat: s.v.

CASTROVILLI: s.v. Veramente sfortunato, l’impatto con il palo lo costringe al cambio dopo una ventina di minuti. Peccato, con l’auspicio che sia stata solo la botta. 23’ Duncan: 6,5 Di gran lunga l’incontrista più in palla del momento per la Fiorentina. Sradica palloni, si propone con più o meno precisione. E poi c’è Sirigu che gli nega un gol pazzesco.

BONAVENTURA: 8 E’ il trascinatore, la riproposizione di Italiano in campo e ancora, francamente, siamo in attesa della prima giocata sbagliata. Nel primo tempo manda in porta Gonzalez e sfiora il gol in proprio. Nel finale invece il gol lo trova e manda la Fiorentina in estasi.

CALLEJON: 6 Intelligenza e tatticismo al top, fisicità e impatto offensivo ancora da migliorare. Compresa la connessione con Odriozola, che ha ampi margini di miglioramento. Un paio di volte in ritardo su due bei cross ma su di lui Italiano può contare eccome.

GONZALEZ: 6,5 Quando punta l’uomo non ce n’è quasi mai per nessuno. Crea la superiorità in un fazzoletto e costringe i difensori al giallo. E’ esemplare almeno fino alla mezzora quando Bonaventura lo libera davanti a Sirigu e lui si allunga maledettamente il pallone. Poi il cambio forzato e dita incrociate anche per lui. 46’ Saponara: 7 La sorpresa più grande di giornata, senza ombra di dubbio. Dalla tristezza per l’uscita di Gonzalez all’entusiasmo per il suo gol pazzesco. E dopo il gol ci mette anche l’assist volante per Bonaventura. Se qualcuno l’avesse detto ieri l’avremmo preso per pazzo.

VLAHOVIC: 5,5 Il meno brillante della Fiorentina e questa paradossalmente è un’ottima notizia, perché la la squadra viola vince lo stesso. Soffre molto la marcatura di Maksimovic e trova un solo lampo nel primo tempo, quando lancia Gonzalez con una volée. 80’ Kokorin: s.v.