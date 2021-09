Le nostre PAGELLE: Una squadra con una sua fisionomia, Torreira per un tempo sembra Pizarro. Gonzalez e un gesto di rara ingenuità

Dragowski: 6 Dice di no ad una punizione insidiosa di Calhanoglu. Prende tre gol sui quali non gli si può dare responsabilità. Fa correre a tutti un brivido con un rinvio sbagliato, ma considerato quanti palloni tocca adesso non ci possiamo lamentare più di tanto.

Benassi: 6 Lui schierato come terzino destro titolare è la vera sorpresa della serata. Quel quarto d’ora giocato a Genova in quel ruolo è stato evidentemente convincente per Italiano per lanciarlo in una serata come questa. Si adatta alle circostanze anche se ogni tanto, inevitabilmente, qualche limite esce fuori. Odriozola: 6 Entra in un momento delicato del match nel quale non è facile giocare. Costretto a spingere e rincorrere gli avversari senza sosta.

Milenkovic: 6 Fino a quando la Fiorentina è piazzata bene in campo, lavora al meglio contenendo i temibili avversari. Nel finale saltano tutti gli schemi ed è obbiettivamente difficile difendere senza filtro a centrocampo.

Nastasic: 6 Esordio anche per il capitano della Serbia in questo campionato. Spedisce il pallone nella propria porta nel primo tempo nel tentativo disperato di bloccare una pericolosa occasione per l’Inter. Fortunatamente Perisic era in fuorigioco al momento dell’imbucata in area, per cui è come se non fosse successo nulla. Per lui vale lo stesso discorso fatto per Milenkovic.

Biraghi: 5,5 Raddoppia al centro in occasione del pareggio, ma non ce n’era bisogno perché Milenkovic era piazzato. Solo che facendo così, lascia Darmian tutto solo. Dzeko lo sovrasta di testa su azione d’angolo ed è il raddoppio interista. Prima frazione di altra fattura anche per lui, ma nel secondo tempo purtroppo…

Bonaventura: 6,5 Altra prova in cui ci fa vedere un ampio repertorio, sia in fase di possesso palla che di non possesso. Un elemento che, se resta su questo tipo di prestazioni, è indispensabile per la squadra. Callejon: SV.

Torreira: 6,5 Piccoletto, con le idee chiare e un senso della posizione pressoché perfetto. Per 45 minuti, i primi, sembra di rivedere Pizarro, pari, pari. Il secondo tempo, almeno fino a quando resta in campo non lo gioca al livello del primo. Amrabat: 5,5 Meno qualità e meno filtro a centrocampo rispetto a Torreira.

Duncan: 6,5 Un’ora straordinaria per l’ex Sassuolo che sembra indiavolato che pressa anche la sua stessa ombra e che va anche al tiro pericolosamente, sfiorando la traversa da 25 metri. Coinvolto anche lui nel calo generale della squadra nella seconda parte della gara. Kokorin: SV.

Sottil: 6 Si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol. Poi però vanifica un’ottima opportunità, cercando un passaggio insensato, invece di calciare direttamente a rete da dentro l’area. Con lui ritorna il tema della gestione rivedibile di alcuni palloni. Saponara: SV.

Vlahovic: 6 Per oltre un’ora vince tutti i duelli fisici, tenendo bene ogni pallone. Impegna Handanovic severamente e serve una palla a Gonzalez che è leggermente fuori misura (ma forse avrebbe fatto meglio a tirare).

Gonzalez: 5 Come vanificare un’altra serata da protagonista (assist per il gol di Sottil tra l’altro) con un gesto e un’espulsione di rara ingenuità, per non utilizzare termini peggiori. Con tutte le conseguenze che un rosso del genere ha portato per questa partita e per la prossima. Sperando ovviamente che l’argentino non abbia esagerato con le parole.

Italiano: 6,5 La squadra ormai ha una sua fisionomia e il lavoro fatto da lui e i suoi collaboratori è mirabile. Ancora non è a livello di formazioni come l’Inter e alla lunga le ingenuità che ancora vengono commesse in campo finiscono per essere pagate a caro prezzo.