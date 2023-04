Le nostre PAGELLE: Venuti e un assist per far segnare gli avversari e rivitalizzarli. Jovic ha il completo ma non è un giocatore. Sottil e Castrovilli scacciano gli incubi

Terracciano: 6 Come all’andata, primo tiro in porta e gol, senza colpe, per carità. La Fiorentina sbanda dietro per larga parte della ripresa, forse e sottolineiamo forse, poteva fare qualcosa di più sulla terza rete, ma non è di certo da crocifiggere.

Venuti: 3 Italiano lo riesuma dopo tanto tempo e lui lo ringrazia servendo l’assist per il gol di Sousa e per giunta anche in apertura di partita, giusto per dare morale a un avversario che era arrivato a Firenze praticamente morto. Francamente siamo senza parole.

Milenkovic: 6 Italiano lo rischia, lo scarso Obrenovic lo ammonisce (ingiustamente) e lui sarà squalificato e non potrà essere in campo per la semifinale d’andata. Per il resto poco da segnalare. Martinez Quarta: 6 Guardia più alta rispetto ai compagni di reparto.

Igor: 5,5 Anche lui partecipa allo stato confusionale del secondo tempo della retroguardia.

Biraghi: 6 Costretto suo malgrado a passare più tempo a dover discutere con l’arbitro che a trovare spazi sulla sua corsia. Tanti duelli fisici e anche diversi falli subiti, molti dei quali ignorati dal direttore di gara o addirittura assegnati agli avversari. Terzic: 4,5 Ha un impatto sulla partita al limite del terrificante. Rigore procurato, molte lacune dietro.

Bonaventura: 6,5 Geniale davvero la palla data a Jovic al 58′. Mette il serbo nelle condizioni migliori possibili per calciare a rete, ma è una perla data ad un giocatore che non c’è. Costretto ad uscire, ma è uno dei pochi ad essere stato lucido e presente. Castrovilli: 7 Game, set and match col suo gol e sfiora pure il bis nel finale.

Mandragora: 6 Lotta parecchio, non si tira indietro.

Barak: 5 Troppo facile infilarlo, il terzo gol ce l’ha sulla coscienza perché non si può difendere come ha fatto lui, per giunta su palla che parte da fallo laterale. Si rifà in piccola parte rubando palla sulla trequarti e avviando l’azione del 2-3.

Gonzalez: 6 Buon primo tempo. Gomitata rifilata all’argentino e testa aperta. Niente rigore, niente rosso, niente! Ma si vede che va bene così ed è sbagliata l’idea di calcio che abbiamo tutti noi. Secondo tempo troppo anonimo però, forse anche come conseguenza della botta subita.

Jovic: 3 Hai l’occasione per poter spaccare tutto, dovresti buttare giù le porte per la voglia che hai e invece getti al vento tutto, toccando un solo pallone degno di note e fallendo un’occasione clamorosa per chiudere i conti. Ha la maglietta, i pantaloncini, le scarpe da gioco, il completo da giocatore ma è tutta apparenza, purtroppo. Cabral: 6 Ha il grande merito di relegare in panchina un elemento avulso al gioco della Fiorentina.

Sottil: 7 Il suo avversario diretto non fa che placcarlo e anche vistosamente (Obrenovic sorvola). Scaccia via la grande paura segnando la rete dell’1-3 in un momento di enorme difficoltà della squadra. Kouame: SV.

Italiano: 4,5 Milenkovic titolare nonostante la diffida. Venuti titolare nonostante i precedenti. E poi Jovic… La Fiorentina sbaglia l’approccio un’altra volta e arriva a tanto così dal giocare i supplementari pur partendo con tre gol di vantaggio. Un incubo scongiurato solo nel finale.