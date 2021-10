Le nostre PAGELLE: Vlahovic il grande assente, Callejon gioca con la retromarcia. Quarta protagonista nel bene…e nel male

Dragowski: 7 Lozano gli scalda le mani che sono belle bollenti quando respinge anche il rigore di Insigne. Un miracolo che viene vanificato dalla disattenzione dei difensori viola dopo la ribattuta (e c’è da dire che l’entrata dello stesso Insigne nei suoi confronti qualche dubbio lo lascia). Rrahmani viene lasciato liberissimo di colpire e batterlo.

Odriozola: 6,5 Fa il suo e quello che dovrebbe fare Callejon, tutto in uno. Chilometri di fascia ad alta velocità. Benassi: SV.

Milenkovic: 6 A differenza del suo collega centrale non sono molte le situazioni in cui va in difficoltà. E’ più, per così dire, regolare.

Martinez Quarta: 5 Protagonista assoluto del primo tempo. Nel bene, con la girata che batte Ospina e porta in vantaggio la Fiorentina, nel male perché atterra platealmente Osimhen in area con conseguente rigore per gli azzurri. Peccato perché fino a quel momento aveva praticamente annullato l’attaccante azzurro, spauracchio numero uno. Da quel momento perde il controllo della situazione. Anche sul secondo gol si perde totalmente Rrahmani.

Biraghi: 5 Fuori giri. Pesa sulla sua partita l’arrivare in ritardo su Lozano dopo la doppia parata (rigore compreso) di Dragowski su Insigne. Ma anche in altre circostanze lascia a desiderare.

Bonaventura: 6 Primi 45 minuti fatti bene, con pressing, movimenti giusti e pericolosità potenziale. Nei secondi arriva il calo di squadra che colpisce anche lui. Kokorin: SV.

Pulgar: 5,5 Ci prova ad andare in verticale e questo è sicuramente un passo in avanti rispetto al passato. Solo che sbaglia troppo. Torreira: 6 Costretto agli straordinari più in fase difensiva che di impostazione.

Duncan: 6 Un altro di quelli che parte bene e si perde un po’ cammin facendo. Maleh: SV.

Callejon: 4,5 Sarà per l’emozione di giocare contro la sua vecchia squadra, sarà per quello che volete, sta di fatto che gioca con la retromarcia inserita. Sottil: 5,5 Si perde sempre quando conta di più, tiro in porta o ultimo passaggio non conta. All’82’ gestisce male un tre contro tre che poteva condurre a ben altri risultati, privilegiando un Vlahovic marcato a un Gonzalez che aveva fatto un movimento a smarcarsi perfetto.

Vlahovic: 4,5 Il grande assente è proprio lui. Si vede poco e di quel poco non resta niente nella memoria. Il tutto al termine di una settimana in cui, per ragioni di forza maggiore (dichiarazioni di Commisso) si è parlato praticamente solo del suo rinnovo contrattuale.

Gonzalez: 5,5 Cerca di convincersi che può provare a raddrizzare questa partita da solo e quando succede, solitamente, non è una buona idea.

Italiano: 5,5 Con le grandi il copione si ripete. Le premesse sono buone, le conclusioni no. E purtroppo arrivano delle sconfitte che lasciano dell’amaro in bocca.