Le nostre PAGELLE: Vlahovic, ora ti manca solo la firma sul contratto. Le paratone di Terracciano e il Bonaventura fondamentale

Terracciano: 7 Paratona su Zapata al 54′. Il colombiano non lascia scampo al portiere viola sul rigore al 65′. Poi però dice di no al colpo di testa ravvicinato di Palomino.

Venuti: 6 Diagonale fatta molto bene per chiudere su Pasalic…che però gli costa, suo malgrado un infortunio e, di fatto, la fine della sua partita. Odriozola: 6 Esordio in A in una partita mica facile. Corre, lotta e ricorre anche al fallo quando serve.

Milenkovic: 6,5 Grandi sportellate contro Zapata, ma in generale contro chiunque passi dalle sue parti. E il gigante serbo resta sempre in piedi.

Igor: 6,5 Su un campo difficilissimo, contro avversari di tutto rispetto, tiene bene e fa la sua bella figura.

Biraghi: 6,5 Partita giocata con intelligenza dal capitano viola che non lascia spazi dalla sua parte. Mette dentro un pallone interessante sul quale Vlahovic non ci arriva per un soffio.

Bonaventura: 7 Break fondamentale nell’azione del secondo rigore che, tra l’altro, si guadagna proprio lui, subendo fallo da Djimsiti. E’ importantissimo per fare da cerniera tra il centrocampo e l’attacco viola.

Torreira: 6 Deve ritrovare la confidenza col campo dopo lo scarso utilizzo all’Atletico Madrid e dopo essere arrivato nelle ultime battute del mercato estivo a Firenze. Le premesse sono soddisfacenti. Amrabat: 6 Subito in gara a proteggere la difesa viola e a presidiare la zona centrale.

Duncan: 6,5 Ammazza quanto corre. Lo trovi praticamente ovunque. Le sue ottime condizioni atletiche hanno convinto Italiano a promuoverlo titolare, un po’ a sorpresa. Castrovilli: 6 Va via a Freuler e lo induce all’ammonizione. Ora ci aspettiamo che si riprenda le luci del palcoscenico.

Callejon: 5,5 Si può dare di più, anche se nell’azione del primo rigore diciamo che c’è lui di mezzo. Poi provoca un fallo in area di rigore viola e permette all’Atalanta di rientrare in partita. Gonzalez: 5,5 Fa specie vederlo fallire un controllo semplice (per lui) che gli avrebbe consentito di poter tirare da solo davanti al portiere avversario e chiudere definitivamente la gara.

Vlahovic: 7,5 Freddezza glaciale dal dischetto, grandi muscoli per reggere all’urto dei difensori avversari. E anche grandi giocate come quella ad andar via a due avversari in area atalantina. Doveva però provarci col destro invece di ritornare sul sinistro e gettare al vento una grande opportunità. Non era al 100% ma diciamo che non si è visto per niente. Adesso manca solo la firma sul contratto e poi…

Sottil: 5 Ha due buone opportunità, ma nella prima si fa recuperare in extremis da Palomino. La seconda invece…fa qualcosa di incomprensibile. Anche nella ripresa riesce a fare dei buoni strappi che creano premesse per azioni pericolose, ma la gestione del pallone lascia a desiderare. Saponara: 5,5 Impegnato essenzialmente a rimanere nella metà campo viola, poco protagonista.

Italiano: 7 Sta creando una creatura sempre più interessante da vedere e in grado di fare la partita anche a Bergamo, contro un avversario che negli ultimi anni ha costantemente bastonato i viola, almeno sul proprio campo.