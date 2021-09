Le nostre PAGELLE: Vlahovic, quanto o più del rigore conta il resto, ma serve un mezzo miracolo di Dragowski per vincere. Ennesimo episodio in cui Bonaventura dimostra la sua utilità

Dragowski: 7 Chiamato in causa per la prima volta al 55′ con una respinta in tuffo su conclusione dalla distanza di Beto. Si ripete al 58′ su Makengo. Ma la vera parata determinante del polacco arriva all’84’ su Deulofeu: nella circostanza Bart compie un mezzo miracolo.

Odriozola: 6,5 E’ l’esterno di spinta nel primo tempo e crea problemi alla retroguardia dell’Udinese. Al 40′ trova un bel corridoio ma dal suo destro esce fuori un qualcosa che è un via di mezzo tra un tiro in porta e un assist per Vlahovic. Insomma né carne né pesce nella circostanza. Segnali importanti arrivano da questo pianeta, che vanno molto al di là di qualche difficoltà nel finale palesata su Deulofeu.

Milenkovic: 6 Tra qualche incertezza e qualche anticipo, il muro alla fine regge.

Martinez Quarta: 6,5 Due ottimi interventi su Deulofeu e Beto. Si becca però subito un’ammonizione e rischia nel finale di primo tempo di andare a farsi la doccia. Ghersini indulgente nei suoi confronti. Nastasic: 6 Subito una ribattuta, capisce appena entrato che non sarà un pomeriggio di vacanza per lui.

Biraghi: 6 Partita di sofferenza. Ha dei problemi fin da subito ma stringe i denti e resta in campo fino al 60′. Nonostante tutto dà indubbiamente il suo contributo. Terzic: 6 Esordio stagionale assoluto per lui. Un paio di sovrapposizioni interessanti le fa, ma non viene premiato dai compagni.

Bonaventura: 6,5 Altro giro e altra volta in cui fa qualcosa di importante per la squadra, andando a guadagnarsi il calcio di rigore trasformato da Vlahovic. Buon assist anche per l’accorrente Torreira in apertura di ripresa: la conclusione dell’uruguaiano finisce alta, non di molto. Amrabat: 6 Un po’ arruffone, un po’ confuso, un po’ innamorato di giocate difficili, ma comunque c’è laddove deve essere e riesce a schermare la difesa.

Torreira: 6 Gioca essenzialmente ad un tocco e senza fare errori, se si eccettua una circostanza nel finale di prima frazione. Prova il colpo dalla distanza al 48′ ma mette di poco alto. La sua azione perde però di efficacia con il passare del tempo. Igor: SV.

Duncan: 6 Meno appariscente ed atletico rispetto ad altre apparizioni. Maleh: 6 Si presenta in campo con un sinistro di rara potenza ma che finisce veramente di un soffio alto.

Callejon: 5,5 Detto “palla all’indietro”. Non rischia mai nulla, mai una giocata, un uno contro uno, un affondo che crei presupposti per qualcosa di pericoloso. Data la classe, l’esperienza, la tecnica del giocatore, non si capisce il perché di tutta questa timidezza.

Vlahovic: 6,5 Segna un altro rigore, un rigore da tre punti. Ma il vero lavoro importante è quello che fa dopo, è quello che riesce a fare tenendo palloni che fanno salire la squadra, guadagnando falli in momenti delicati del match. Anche da solo basta per tenere botta.

Saponara: 6 In generale meglio nel primo tempo. Nel match ci resta dall’inizio alla fine anche se perde lucidità in alcuni momenti. Va al tiro nel secondo tempo e Silvestri è costretto ad allungarsi per dirgli di no.

Italiano: 6,5 Terza vittoria consecutiva in trasferta per la Fiorentina, era dal 2018 che non accadeva. Stavolta la squadra ha raggiunto il successo per un’altra via, trovando presto il vantaggio e poi soffrendo e reggendo. Ha anche cambiato modulo nel finale pur di portare a casa i tre punti. Offensivista sì, ma con raziocinio.