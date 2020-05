Le novità sul centro sportivo della Fiorentina: Un incontro importante in vista. Presto i rendering dell’opera e allora i tifosi cominceranno a capire come sarà realmente l’impianto

Mentre il nuovo stadio della Fiorentina resta ancora un miraggio indefinito e indefinibile (Commisso giusto ieri sera ha parlato di tre alternative ancora in piedi), il centro sportivo viola, nel comune di Bagno a Ripoli, sta per diventare una realtà.

Le intenzioni della proprietà erano quelle di poter entrare, di poter inaugurare questo centro che ospiterà la prima squadra, la formazione femminile e anche le giovanili gigliate, entro la fine del 2021. Qualche ritardo, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha rallentato un po’ l’iter (si parla di due mesi in più di attesa).

Delle novità sono in arrivo. Domani ci sarà un incontro definito importante dallo stesso Commisso, tra il club, gli architetti e gli ingegneri che si stanno occupando del progetto. Entro poche settimane (4 o 5 al massimo) verranno presentati, diverranno pubblici i rendering dell’opera. In sostanza avremo una prima, vera, visione di come sarà il centro quando tutto sarà completato definitivamente e la Fiorentina avrà a disposizione un primo, fondamentale, asset immobiliare.