Le parole che cambiano tutto: stavolta Commisso chiama in causa direttamente Vlahovic. A rischio il rapporto tra il serbo e i tifosi?

Dichiarazioni come quelle rilasciate ieri da Rocco Commisso, inevitabilmente, fanno discutere. Dividono l’opinione pubblica tra chi sostiene fermamente il presidente della Fiorentina, e chi invece pensa che tali considerazioni possano solo essere nocive soprattutto nei confronti del diretto interessato: Dusan Vlahovic.

Per la verità, finora, le prese di posizione della società non avevano mai chiamato direttamente in causa il calciatore. Semmai il suo entourage, tra un “lo aspettiamo da due settimane” di Barone e un “vorrei che venisse a Firenze” di Commisso. Ieri però il presidente ha toccato un tasto nuovo, andando a rivolgersi senza mezzi termini proprio a Vlahovic. Frasi come “gli ho detto che si sta prendendo un rischio” fanno intendere che tra Commisso e il serbo ci sia stato un contatto diretto, esplicito, chiaro.

Un faccia a faccia dal quale, evidentemente, il numero uno della Fiorentina non è uscito soddisfatto. A tal punto da lanciare frecciatine riguardanti il succulento stipendio che Vlahovic percepirebbe, come volesse richiamarlo a rendersi conto dello sforzo che la società intende fare per lui. Da capire se ciò incrinerà il rapporto tra i tifosi e l’attaccante, nonostante il buon rendimento sul campo e le dichiarazioni di attaccamento alla maglia e fiducia nel progetto.

Di sicuro sarebbe un peccato se questa vicenda influisse negativamente sul gruppo, mai così coeso e affiatato come quest’anno, e sui risultati della Fiorentina in campionato. Al tempo stesso sarebbe una delusione se l’epilogo fosse quello già visto in casa viola con altri interpreti, quali non c’è neanche bisogno di scriverlo. Proprio perché Vlahovic, almeno per ora, sembra non avere niente in comune con loro.