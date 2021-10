Le parole di Commisso fanno subito effetto. Pioggia di pretendenti dalla Premier per Vlahovic

Tutta Europa sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina. Dopo le chiare parole di Commisso sul rifiuto del rinnovo in viola di Dusan Vlahovic non tardano ad arrivare i primi effetti scaturiti dal caos provocatodal numero uno grigliato.

Secondo i media inglesi, la situazione del centravanti della Fiorentina, che non rinnoverà il contratto con i viola, è seguita con particolare interesse anche dall’Arsenal. I Gunners si aggiungono così a una lunga lista, che per esempio in Premier League vede in prima fila Manchester City e Tottenham.