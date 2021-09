Le parole di Commisso hanno turbato la dirigenza dell’Inter: ecco la decisione del club nerazzurro

Non è mai banale Rocco Commisso quando rilascia dichiarazioni. In particolare le parole di ieri del presidente della Fiorentina, secondo fcinter1908.it, hanno irritato l’ambiente nerazzurro. Tuttavia da parte della dirigenza dell’Inter non ci sarebbe alcuna intenzione di dare seguito a tali parole con prese di posizione ufficiali.

La linea che prevale in casa Inter è dunque quella di lasciar correre e concentrarsi sulla partita, sebbene domani i dirigenti nerazzurri si incroceranno con il presidente Commisso sulle tribune del Franchi. Per entrambi, sicuramente, la speranza è che la propria squadra faccia bene sul campo.