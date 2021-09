Le potenzialità di Sottil e una situazione contrattuale da osservare con attenzione

“Sicuramente l’aspetto in cui migliorare in allenamento è la fase della finalizzazione. Devo essere più incisivo sotto porta, essere più concreto, far la giocata decisiva, gol e assist che siano”.

Riccardo Sottil ha le idee chiare su qual è l’aspetto su cui dovrà maggiormente migliorare per togliersi da dosso l’etichetta di giovane talento e trasformarsi in splendida realtà. La Fiorentina, come dimostrato dalle scelte di mercato, ha deciso di dargli fiducia e i prossimi mesi saranno importanti per capire le reali potenzialità del classe ’99.

In ballo c’è anche il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Il rischio, in caso di stagione positiva, è di ritrovarsi nella stessa situazione di Vlahovic. La società lo sa e per questo sta lavorando assieme al suo procuratore per trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.