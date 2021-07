Le pretendenti non mancano per Ferrarini: La Fiorentina rifletterà molto su di lui. E lo Spezia…

C’è un altro giovane molto interessante di proprietà della Fiorentina per il quale non mancano le pretendenti. Si tratta dell’esterno destro Gabriele Ferrarini.

Anche lui, come Maleh, è a Venezia (dove ha giocato in prestito la scorsa stagione) che si è messo in mostra, coprendo tutta la fascia e garantendo solidità in entrambe le fasi. La precisione nei cross e la spregiudicatezza nel cercare l’assist per le “torri” in mezzo all’area lo hanno trasformato in uno dei giovani da seguire con maggiore attenzione. Prima di metterlo nuovamente sul mercato, si legge su La Nazione, la Fiorentina ci rifletterà molto.

Su di lui aveva posato gli occhi anche lo Spezia (è il pronipote dei fratelli Persia, Sergio e Wando che hanno fatto le fortune del club ligure, ndr), prima di virare su Hristov come contropartita tecnica legata alla questione dello staff dell’allenatore Italiano.