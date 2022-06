Le problematiche per Umtiti

Come riporta Tuttosport, Samuel Umtiti è ormai fuori dai piani del Barcellona, che infatti avrebbe già aperto all’ipotesi di una cessione in prestito secco a patto però che la società viola, al momento in vantaggio sul Lione, s’accolli buona parte dell’ingaggio. Che, nonostante la decurtazione del 10% e la spalmatura fino al 2026, s’aggira sempre sui 4 milioni a stagione, ben al di sopra dei parametri gigliati.

C’è poi l’incognita sulle condizioni fisiche del francese, che per vari infortuni ha saltato un centinaio di gare e viene da una stagione in cui è sceso in campo una sola volta, ma la suggestione resta.