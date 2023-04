“Le proprietà americane nel calcio italiano sono uno schifo che riflette le squadre. Siamo ridotti male, il livello è sceso molto in basso”

Fiorentina e Roma sono gli esempi storici più rilevanti di proprietà americane nel mondo del calcio italiano. Tuttavia, c’è chi non apprezza particolarmente la loro volontà di investire in Italia. L’avvocato e ex deputato Carlo Taormina è intervenuto a Toscana TV: “Queste proprietà americane sono uno schifo. Questo schifo, comunque, riflette anche la composizione delle squadre”.

E aggiunge: “Ci sono squadre, a cominciare dall’Inter, che non avevano neanche un giocatore italiano; poi non ci stupiamo di niente quando la Nazionale fa schifo. Spesso gli italiani migliori scappano all’estero, qui ce ne sono pochi di qualità. Siamo ridotti male, in generale, perché il calcio italiano è sceso molto molto in basso“.