Le quattro amichevoli: programma e regole per i tifosi

L’edizione odierna de La Nazione ha voluto affrontare un argomento molto delicato: con l’arrivo della squadra in ritiro in Trentino, occorre scoprire anche quale sia il programma delle amichevoli, ma soprattutto se venga garantita o meno la presenza dei tifosi sugli spalti. Il quotidiano fiorentino ha voluto quindi fare il punto della situazione: la squadra di Vincenzo italiano, durante tutte e due le giornate di ritiro a Moena, scenderà in campo per 4 volte. Come già comunicato nei giorni scorsi, nella prima settimana la Fiorentina affronterà l’Ostermunchen il 20 luglio, la Polisportiva C4 di Foligno il 25, nella seconda invece affronterà il 29 luglio il Levico Terme e il 30 la VirtusVecomp Verona.

La Fiorentina ha poi confermato, dopo i vari incontri interlocutori con le amministrazioni locali trentine, che ad ogni partita sarà garantito un minimo di 1000 spettatori: la capienza è stata alzata al 50% ma sarà necessario essere muniti di green pass.