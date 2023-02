Le ragazze di Panico aprono male il week end: brutto rovescio interno contro la Juventus

Penultima giornata della stagione regolare in Serie A femminile ed ennesima sconfitta contro la Juventus per una Fiorentina che arrivava al match a pari merito con le bianconere, al secondo posto in classifica. Le bianconere hanno vinto per 3-0, controllando la gara già nella prima frazione, chiusa avanti di una rete grazie a Salvai. Nel secondo tempo il raddoppio di Beerensteyn al 58′ e all’84’ il solito gol di testa di Girelli. Fiorentina invece raramente pericolosa e con una sola grande occasione, sprecata da Catena sullo 0-2. La squadra viola è comunque da tempo qualificata alla Poule Scudetto che riguarda le prime 5 e attende solo di conoscere la sua posizione definitiva.