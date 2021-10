Le richieste del duo Vlahovic-Ristic che hanno portato Commisso allo strappo

Il 5 ottobre 2021 rimarrà nella storia della Fiorentina come il giorno dell’annuncio del mancato rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Nonostante le numerose offerte fatte al giocatore e al suo entourage, la risposta è sempre stata negativa e questo ha portato al comunicato stampa di Rocco Commisso che tanto ha fatto discutere.

Ma qual era l’offerta della Fiorentina a Vlahovic? La società viola prima aveva proposto sedici milioni di euro netti per quattro anni, più una commissione da due milioni all’agente. Poi, è andata addirittura oltre. L’ultima offerta è aumentata fino alla soglia dei venti milioni, più altri tre a Darko Ristic. Quattro milioni il primo anno, per poi salire facilmente a cinque negli altri tre.

A questa proposta sarebbe stata allegata una clausola rescissoria da settantacinque milioni di euro: dopo aver ricevuto un iniziale sì, la Fiorentina ha visto il procuratore e Vlahovic cambiare ancora idea. Rilanciando le richieste per rinnovare: ventitré milioni netti fino al 2025 per l’ingaggio (cinque il primo anno, sei ciascuno dei restanti tre), una commissione di cinque milioni di euro oltre al 10% sulla futura rivendita stabilita dalla clausola, appunto, in 75 milioni. E’ qui che Commisso ha detto basta ed ha definitivamente rinunciato al serbo. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.