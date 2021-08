Le scelte di Italiano in vista della Roma: resta solo un ballottaggio

La sfida di domani contro la Roma sarà un bel banco di prova per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, soprattutto per la mediana viola che domani si troverà davanti uno dei centrocampi più assortiti della Serie A: Pellegrini, Cristante, Veretout, Mkhitaryan e Villar tutti sotto la direzione di Jose Mourinho.

Quest’oggi La Nazione ha voluto fare il punto della situazione del centrocampo viola, sottolineando il fatto che al momento, con Pulgar e Bonaventura quasi certi della loro presenza dal primo minuti, resta soltanto un posto disponibile a centrocampo. A contenderselo saranno in due, in un ballottaggio inedito per la Fiorentina ma che si potrà verificare ancora molte volte durante questa stagione: stiamo parlando di quello tra Castrovilli e Maleh. Nonostante si tratti di un campione d’Europa e di un neo promosso, il giovane ex Venezia si è guadagnato la stima del tecnico per la sua attitudine, impegno, ma anche della tecnica che mette in campo e chissà che il suo lavoro non possa essere premiato già dalla sfida domani contro i giallorossi.