“Le squadre dovrebbero seguire l’esempio della Fiorentina. Se per diventare competitivi si gonfiano gli ingaggi, il nostro calcio prenderà una piega negativa”

A TMW Radio Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato della situazione del nostro campionato tirando in ballo anche la Fiorentina: “I viola sono un esempio virtuoso della Serie A perché, insieme alla Cremonese, non hanno usufruito del decreto salva-calcio. Ci sono poi club che sfornano con continuità giovani di prospettiva, vedi Sassuolo e Atalanta, insomma gli esempi da seguire non mancano. Se invece si insegue il sogno di diventare competitivi espandendo gli ingaggi, è chiaro che si intraprende una strada sbagliata”.

E poi sulla Roma, avversario imminente della Fiorentina, ha aggiunto: “I giallorossi punteranno molto su Dybala, tornato galvanizzato dal Mondiale e in ottima forma fisica. Tra l’altro continua l’effetto Mourinho, con l’Olimpico quasi sempre pieno”.