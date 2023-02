Le strade della Fiorentina per l’Europa. Jovic e Gonzalez le stelle viola che accendono le speranze. Tutti uniti fino a giugno

Serie A, Conference League, Coppa Italia: tre le strade per la Fiorentina in questa seconda parte di stagione, tre vie tortuose che portano tutte all’Europa. Il Corriere Fiorentino “lancia” la volata finale” in questi mesi di campionato partendo dalle ultime due uscite dei viola, capaci di trasformare fischi in applausi in una manciata di giorni.

La semifinale conquistata mercoledì contro il Torino ha esaltato il popolo viola, ma per Italiano la Coppa Italia può attendere: a due mesi dal doppio scontro con la Cremonese, adesso l’obiettivo stipulato da Italiano ed i suoi è quello in primis di risalire la china in campionato e poi di puntare forte sul playoff di Conference contro lo Sporting Braga (andata in Portogallo il 16 febbraio). Il patto è questo: tutti uniti fino a giugno, con tre obiettivi e tanto entusiasmo, conta solo il presente.

La Fiorentina adesso può contare su Jovic e Gonzalez, che in 180 minuti hanno riacceso le speranze della Fiorentina. I due attaccanti della Fiorentina, protagonisti nelle ultime due uscite dei viola con una rete a testa, sono le stelle viola. Se il recupero fisico di Nico fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, la rete segnata giovedì dal serbo scaccia i fantasmi e le lamentele degli stessi tifosi che chiedevano a gran voce un nuovo attaccante a gennaio.